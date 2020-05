വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലേക്കെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമോ?

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പ്രവാസികളാണ് നാട്ടിൽ മടങ്ങി എത്തിയത്. മടക്കത്തിന് അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നതും നിരവധി പേരാണ്. മടങ്ങി എത്തിയതിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് കേവിഡ് 19 സ്ഥരീകരിച്ചിക്കുകയും ചെയ്തു. രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ വിമാന യാത്ര അനുവദിച്ച ഇവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത നിരവധി ആളുകളാണ് ആശങ്കയിലായത്. ക്വാറന്റീനിലായതു കൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വരുമെന്ന പേടി വേണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ കൂടെ ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതു കൊണ്ട് തങ്ങൾക്കും വന്നേക്കാം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക. ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ കോവിഡ് 19 പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

ക്ഷീണം, വരണ്ട ചുമ, പനി എന്നിവയാണു പൊതു ലക്ഷണങ്ങൾ. ചിലർക്കു ശരീരവേദന, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, വയറിളക്കം എന്നിവ കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ചിലർക്കു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരും രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരും വിമാന യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ സീറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റുകളില്‍ ഇരിക്കുന്നവർക്കും മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കുമാണ് വൈറസ് ബാധയേൽക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. കൂടാതെ ഇവരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന വിമാന ജീവനക്കാർക്കും വൈറസ് ബാധയേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.



വൈറസ് ബാധിച്ചവർ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുമാണ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പകരുന്നത്. രോഗിയുടെ സമീപമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ വീഴുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്കു രോഗം പകരാം. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചതിനു ശേഷം കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊടുമ്പോഴാണ് വൈറസ് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലെത്തുക. രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന സ്രവങ്ങൾ നേരിട്ടു ശ്വസിച്ചാലും രോഗം പരക്കാം. രോഗം ബാധിച്ച ആളിൽനിന്ന് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും (3 അടി) അകലെ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.



വിമാനങ്ങളിലെ എച്ച്ഇഎപി ഫിൽറ്റർ

രോഗിയുടെ തൊട്ടടുത്തല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിമാനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും രോഗം വരാനുളള സാധ്യതയില്ല. പുതുതലമുറ വിമാനങ്ങളിലെല്ലാം ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പാർക്കുലേറ്റ് ഫീൽറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് അയാട്ട (IATA) പറയുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്ര കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഈ ഫിൽറ്ററുകൾ വായുവിൽ വൈറസിന്റെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും സാന്നിധ്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുമെന്നും അയാട്ട സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മുൻകരുതൽ രക്ഷ

അധി‍തർ പറയുന്ന എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. വിമാനയാത്രയിൽ കൂടെക്കൂടെ കൈകൾ കഴുകാനോ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധവേണം. കൈകളിലെ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കൈകഴുകുന്നതു ശീലമാക്കുക. ഏതു സോപ്പും ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളംകയ്യിലും പുറം കയ്യിലും വിരലുകൾക്കിടയിലുമായി 20 സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും കഴുകണം. സോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ, 60% എങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

