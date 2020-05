ചുഴലിക്കാറ്റാണോ ഈ ട്രക്കിനെ വായുവിൽ ഉയർത്തിയത്, വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല: വിഡിയോ

ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ കാത്തുകിടക്കുന്ന ചെറു ട്രക്, പെട്ടെന്ന് വായുവിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങി വട്ടം കറങ്ങുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാകും മുമ്പ് വാഹനം നിലം പതിച്ചു. സിഗ്‌നൽ കാത്തു കിടക്കുന്ന മറ്റുവാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാകില്ല, വീണ്ടും കണ്ടാലും ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസം.

ചൈനയിലെ നിൻഗ്സിയ പ്രവശ്യയിലെ ഒരു ട്രാഫിക് ക്യാമറയിലാണ് ഈ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. ആ സമയത്തുണ്ടായൊരു ചുഴലിക്കാറ്റാണ് 1.8 ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ ട്രക്കിനെ ഉയർത്തിയതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ബാധിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല.



ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ആളാപായമുണ്ടായില്ലെന്നും വാഹനത്തിന് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നുമാണ് പ്രദേശിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ വിഡിയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത്.



