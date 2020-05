സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ജാവ ഷോറൂമുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജാവ ഷോറൂമുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു. 105 ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ സോണുകളിലെ 46 ഷോറൂമുകളാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെയായിരിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലേയും തൃശൂരിലേയും ക്ലാസിക് ജാവ.

സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഷോറൂമുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കി ഏറെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയാണ് ഷോറൂമുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടേയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താവ് ഷോറൂമിലെത്തുന്നതു മുതൽ വാഹനം ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതുവരെ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ജാവ നൽകുന്നുണ്ട്. പുതിയ വാഹനം വീട്ടിലെത്തി ഡെലിവറി ചെയ്യാനും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുമുള്ള സൗക്യങ്ങളും ജാവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.



കൂടാതെ ജീവനക്കാർ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഷോറൂമിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളോടെല്ലാം മാസ്ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. തെർമൽ സ്കാനിങ് നടത്തിയാണ് ഓരോരുത്തരേയും അകത്തേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. വാഹനം കൈമാറുന്ന നടപടി പൂർണമായും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളുമുണ്ട്.

English Summary: Jawa Motorcycles Opened 46 of their over 105 dealerships across the country