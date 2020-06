ജോലിയില്ല, പട്ടിണി, ഭാര്യയും മക്കളുമായി നാട്ടിലെത്താൻ ബൈക്ക് എടുത്തു, മാപ്പാക്കണം

ലോക്ഡൗണിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നഗരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലെത്താൻ പലമാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചിലർ നടന്ന് നാടിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലർ മറ്റുമാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ നാട്ടിലെത്താൻ കൊയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായ പ്രശാന്ത് നടത്തിയ സാഹസമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

ലോക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങി പട്ടിണിയിലായ യുവാവ് നാട്ടിലെത്താൻ ഇരുചക്രവാഹനം മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയും മക്കളുമായി 240 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് ഉടമയ്ക്ക് ബൈക്ക് പാഴ്സലായി തിരിച്ചയച്ചു നൽകി. കോയമ്പത്തൂര്‍ സൂളൂരിലെ സുരേഷ് കുമാറെന്ന യുവാവിനാണ് നഷ്ടമായ ഇരുചക്രവാഹനം രണ്ടാഴ്ചക്കുശേഷം മോഷ്ടാവിന്റെ കുറിപ്പു സഹിതം തിരികെ കിട്ടിയത്.



മോഷ്ടാവിനോടു ക്ഷമിച്ച ഉടമ, പാഴ്സൽ ചാർജായ 1400 രൂപ കൊടുത്തു ബൈക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു. നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതല്ലേ, കേസൊന്നും വേണ്ടെന്നു പൊലീസിനെയും അറിയിച്ചു. കണ്ണംപാളയം പിരിവിലെ ലെയ്ത്ത് വർക്‌ഷോപ്പിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് മേയ് 18ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണു കാണാതായത്. സൂലൂർ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ തിരക്കിലായതിനാൽ ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാമെന്നായി.



ഇതോടെ സ്വയം അന്വേഷണത്തിനു സുരേഷ് കുമാർ ഇറങ്ങി. പലയിടങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഒടുവിൽ ഒരു യുവാവ് തന്റെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്ന വിഡിയോ ലഭിച്ചു. ഈ വിഡിയോ പകർത്തി പലർക്കും അയച്ചുകൊടുത്തു. കണ്ണംപാളയം പിരിവിൽ താമസിക്കുന്ന ബേക്കറി ജീവനക്കാരനാണു മോഷ്ടാവെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ബൈക്ക് എടുത്ത വ്യക്തി റജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കണ്ട വിലാസത്തിൽ വാഹനം പാഴ്സലായി അയച്ചു.



സുലൂരിലെ കുറിയർ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിളി വന്നപ്പോൾ ബൈക്ക് ആണെന്നറിഞ്ഞു. കുറിയർ ചാർജ് അടച്ചു ബൈക്ക് എടുത്തു. എടുത്തയാളെ മനസ്സിലായെങ്കിലും തന്റെ പരാതിയിൽ തുടർനടപടി ആവശ്യമില്ലെന്നു സൂലൂർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിനെത്തുടർന്നു കുടുംബത്തോടൊത്തു നഗരത്തിൽ കുടുങ്ങി വിഷമിച്ച വ്യക്തി മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിലാണു നാട്ടിലേക്കു പോയതത്രെ.

English Summary: Man Travels 200 km With Wife And Kid On Stolen Bike, Returns It After Reaching Home