കോവിഡ്: ഇന്ത്യയില്‍ 7,900 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതി തുടരുമെന്ന് സ്കോഡ

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും കോവിഡ് 19 രോഗബാധയുമൊക്കെ ഭീഷണിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ച മുൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നു സ്കോഡ ഓട്ടോ. 2025നകം ഇന്ത്യയിലെ വിൽപ്പന ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തിക്കാനും അങ്ങനെ ആഗോളതലത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ അഞ്ചു വിപണികളിലൊന്നാക്കി മാറ്റാനുമാണ് ഫോക്സ‌്‌വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട ചെക്ക് നിർമാതാക്കളായ സ്കോഡ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമെങ്കിലും മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച പുതിയ മോഡൽ അവതരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താത്ത സ്കോഡ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളിലും മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടാവില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം തന്നെ, ‘കോവിഡ് 19’ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇക്കൊല്ലം കാര്യങ്ങൾ മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം നടക്കാനിടയില്ലെന്നും സ്കോഡ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിലും ഇടക്കാലത്തേക്കും ‘കോവിഡ് 19’ കാര്യമായ വെല്ലുവിളിയാവുമെന്ന് സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡ് ഡയറക്ടർ സാക് ഹൊളിസ് വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ ദീർഘകാല സാധ്യതകളിൽ സ്കോഡയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിനു മാറ്റമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2025 ആകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ വാർഷിക വിൽപ്പന ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തിക്കാനും ഇന്ത്യയെ സ്കോഡയുടെ ആദ്യ അഞ്ചു വിപണികളിലൊന്നാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള മുൻനിശ്ചയത്തിലും മാറ്റമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലും കമ്പനി മാറ്റമൊന്നും വരുത്തില്ലെന്നു ഹൊളിസ് വെളിപ്പെടുത്തി.



ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ടു ഫോക്സ‌്‌വാഗൻ ആവിഷ്കരിച്ച ‘ഇന്ത്യ 2.0’ പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വം സ്കോഡയ്ക്കാണ്; 2019 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലത്തിനിടെ 100 കോടി യൂറോ(ഏകദേശം 7,900 കോടി രൂപ)യുടെ നിക്ഷേപമാണു ഗ്രൂപ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തോളമാണു ഫോക്സ‌്‌വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിഹിതം; 2025 ആകുമ്പോളേക്ക് ഈ വിഹിതം അഞ്ചു ശതമാനമായി ഉയർത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ വിപണന സാധ്യതയേറിയ മേഖലകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനായി ‘എം ക്യു ബി എ സീറോ ഐ എൻ’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഫോക്സ‌്‌വാഗൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയ്ക്കായുള്ള വാഹന വികസന പദ്ധതികളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൊളിസ് സ്ഥരീകരിച്ചു. എന്നാൽ കാലതാമസം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗതിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് മന്ദഗതിയിലാവുമെന്നാണു ഹൊളിസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ — ഒക്ടോബറിൽ ഉത്സവകാലമെത്തുന്നതോടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇക്കൊല്ലം 2019നെ അപേക്ഷിച്ചു മെച്ചപ്പെട്ട വിൽപ്പനയാണു സ്കോഡ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ‘കോവിഡ് 19’ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി മൂലം അതിനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്നു ഹൊളിസ് അംഗീകരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ‘കരോക്’ പോലുള്ള പുത്തൻ അവതരണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ പരമാവധി വിൽപ്പന കൈവരിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ ശ്രമം.

