ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ വഴി പറയാനെത്തുമോ സാക്ഷാൽ ബച്ചൻ?

കാർ യാത്രകളിൽ മാർഗ നിർദേശത്തിനായി ഗൂഗിൾ മാപ്സിനൈ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കു വഴി കാട്ടാൻ സാക്ഷാൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ എത്തുമോ? ആഡംബര കാറുകളുടെ കുത്തകയായിരുന്ന ‘ഇൻ കാർ നാവിഗേഷൻ’ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളിലും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട് ഫോണും നാവിഗേഷനെ സഹായിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന നിലയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ് ആണു ഗൂൾൾ മാപ്സ്. രാജ്യത്തു വിൽപ്പനയിലുള്ള മിക്കവാറുമെല്ലാ സ്മാർട് ഫോണുകളിലും ഈ ആപ് ലഭ്യവുമാണ്.

ഈ ജനപ്രീതിയുടെയും സ്വീകാര്യതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാപ്സിലൂടെയുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ ശബ്ദമാവാൻ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരിചിതവും പ്രശസ്തവുമായ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായ അമിതാഭ് ബച്ചനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ചുവടിലും വഴി പറഞ്ഞു തന്നു മുന്നേറുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്സിന്റെ ശബ്ദമാവാനാണു സീനിയർ ബച്ചനുള്ള ക്ഷണം. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാറൊന്നും ഇതുവരെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു സൂചന.



‘കോവിഡ് 19’ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ശബ്ദശകലങ്ങൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ റെക്കോഡ് ചെയ്യാനാണു സാധ്യത. ആഴവും ഗാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിനു പേരുകേട്ട അമിതാഭ് ബച്ചൻ അഭിനേതാവെന്നതിനപ്പുറം ആഖ്യാതാവായും പിന്നണി ഗായകനായും അവതാരകനായുമൊക്കെ തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശബ്ദഭംഗിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സത്യജിത് റായ് 1977ൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ‘ശത്രഞ്ച് കെ ഖിലാഡി’യുടെ ആഖ്യാതാവായി ബച്ചനെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2001ൽ ആമിർ ഖാൻ നായകനായ ‘ലഗാനി’ലെ ആഖ്യാതാവും ബച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഓസ്കർ അവാർഡ് നേടിയ ഫ്രഞ്ച് ഹ്രസ്വചിത്രം ‘മാർച്ച് ഓഫ് ദ് പെൻഗ്വിൻസി’നും 2005ൽ ബച്ചൻ ശബ്ദം നൽകിയിരുന്നു.



English Summary: Google Maps Could Use Amitabh Bachchan’s Voice for Navigation