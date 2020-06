ആകാശയാത്രയ്ക്ക് ബദലാകുമോ വിമാന വേഗമുള്ള ഹൈപ്പർലൂപ് ?

ഹ്രസ്വദൂര വിമാനയാത്രകൾക്കു ബദലായി മാറാൻ ഹൈപ്പർലൂപ് സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കു സാധിക്കുമെന്നു പഠന റിപ്പോർട്ട്. ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഷിഫോൽ വിമാനത്താവളത്തെ ഹൈപ്പർലൂപ് വഴി യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണു പരിശോധനയിലുള്ളത്. യാത്രക്കാരെയോ ചരക്കുകളോ വഹിക്കുന്ന അറകൾ പൂർണമായും വായുവിമുക്തമാക്കിയ കുഴലുകളിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സസഹായത്തോടെ അതിവേഗത്തിൽ പായിക്കുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനമാണു ഹൈപ്പർലൂപ്. തികച്ചും മലിനീകരണ വിമുക്തവും ശബ്ദരഹിതവുമായ ഹൈപ്പർലൂപ് സംവിധാനത്തിന് ഏറെക്കുറെ വിമാനവേഗം കൈവരിക്കാനാവുമെന്നതാണു പ്രധാന ആകർഷണം. അതേസമയം വലിയ തോതിൽ യാത്രക്കാരെയോ ചരക്കുകളോ കൈകാര്യം ചെയ്തു പ്രവർത്തനക്ഷമത തെളിയിക്കാൻ ഹൈപ്പർലൂപ്പിന് ഇതുവരെ സാധിക്കാത്തത് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മയായി തുടരുന്നു.

എങ്കിലും സുസ്ഥിര ഗതാഗത മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഹൈപ്പർലൂപ്പിന്റെ സാധ്യത ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഷിഫോൽ വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർലൂപ്പിന്റെ യഥാർഥ സാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അതീവ തൽപരരാണെന്നായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമായ ഷിഫോലിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ റോയൽ ഷിഫോൽ ഗ്രൂപ് ഇന്നൊവേഷൻ വിഭാഗം മേധാവി ഹസ്സൻ ഷരാഫിന്റെ പ്രതികരണം. ഡച്ച് കമ്പനിയായ ഹാർട്ട് ഹൈപ്പർലൂപ്പുമായി ചേർന്നാണു വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഈ മേഖലയിലെ ഗവേഷണ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വരും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ വിമാനയാത്രകളിലെയും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെയും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഹൈപ്പർലൂപ് എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുമെന്നാണു പരിശോധിക്കുന്നത്.



പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, യൂറോപ്പാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹൈപ്പർലൂപ് എന്ന സങ്കൽപ്പം യാഥാർഥ്യമാവണമെങ്കിൽ കടമ്പകളേറെയുണ്ട്. എങ്കിലും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം ചെറുക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗ്രീൻ ഡീൽ ഈ രംഗത്തു കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് ഇരുകമ്പനികളുടെയും പ്രതീക്ഷ.വ്യോമഗതാഗതത്തിനു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന സുസ്ഥിര ബദൽ മാർഗമായി മാറാൻ ഹൈപ്പർലൂപ്പിനു സാധിക്കുമെന്നാണു ഹാർട്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവും സഹ സ്ഥാപകനുമായ ടിം ഹൂട്ടറുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിമാന യാത്രകൾക്കു പുറമെ സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ റയിൽവേ കമ്പനിയുമായി ഹാർട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.



ഡച്ച് ദേശീയ റയിൽവേയും മലിനീകരണ മുക്ത ഊർജ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡച്ച് കമ്പനിയായ കൂളൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെയുമൊക്കെ നിക്ഷേപത്തോടെയാണ് 2017ൽ ഹാർട്് ഹൈപ്പർലൂപ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ഹൈപ്പർലൂപ് പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനായി യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായി പൂർണതോതിലുള്ള സംവിധാനം സജ്ജമാക്കാനും കമ്പനിക്കു സാധിച്ചു. വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടെസ്ലയുടെ സ്ഥാപകൻ എലോൺ മസ്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഹൈപ്പർലൂപ് സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ചൈനയിലും യു എസിലും യു എ ഇയിലുമൊക്കെ ജനപ്രീതിയേറി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും മുംബൈ - പുണെ റൂട്ടിൽ ഹൈപ്പർലൂപ് സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കു തുടക്കമായിരുന്നു.

