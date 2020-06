രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ നിർമാതാക്കളാണ് എംജി മോട്ടർ. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഹെക്ടർ പ്ലസും ഗ്ലോസ്റ്ററുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റേഞ്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയുമായി എംജി എന്നു എന്നാണ് പുതിയ വാർത്തകള്‍.

എംജിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി സിഎസിന് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ബാറ്ററി നൽകി ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് എംജി ഇന്ത്യ മേധാവി രാജീവ് ഛാബ പറയുന്നത്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോർട്ടലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പ്രവശ്യം ചാർജു ചെയ്താൽ 500 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടുന്ന സിഎസ് വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ എംജി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിലവിലെ മോഡലുകൾ കൂടാതെ പുതിയ വകഭേദമായിട്ടായിരിക്കും റേഞ്ച് കൂടിയ എസ്‍യുവി പുറത്തിറങ്ങുക.



നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എസ്‌‍യുവികളിലൊന്നാണ് എംജി സിഎസ്. ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് എംജിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി സിഎസ് വിപണിയിലെത്തിയത്. വില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 2800 ബുക്കിങ്ങുകൾ ലഭിച്ചു എന്നാണ് എംജി അവകാശപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്ത് 9 മാസം കൊണ്ട് ആകെ 1554 ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ മാത്രം വിറ്റപ്പോഴാണ് ഒരു മാസത്തിൽത്താഴെ സമയം കൊണ്ട് എംജി സി എസ് വൻജനപ്രീത ലഭിക്കുന്നതെന്നും എംജി പറയുന്നു.



തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹി, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി വിറ്റിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വിൽപന ഈ മാസം കൊച്ചി അടക്കം പുതിയ 5 നഗരങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹെക്ടറിന് പിന്നാലെ എംജി മോട്ടാർ പുറത്തിറക്കിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവിയിൽ എംജിയുടെ കണക്റ്റുവിറ്റി ഫീച്ചറുകളെല്ലാമുണ്ടെ്. 142.7 പിഎസ് കരുത്തും 353 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്ന 44.5 കിലോവാട്ട് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസി ഫാസ്റ്റ് ചാർ‌ജർ ഉപയോഗിച്ചാൽ 80 ശതമാനം 50 മിനിറ്റിൽ ചാർജാകും. എസി ചാർജർ മോഡലിൽ 6 മുതല്‍ 9 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ചാർജിങ് സമയം. ഇതുകൂടാതെയാണ് പോർട്ടബിൾ ചാർജറുമുണ്ട്. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ 8.5 സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഈ കരുത്തന്.



