ഇന്ധന പമ്പ് തകരാർ: 65,651 കാർ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ ഹോണ്ട

ഇന്ധന പമ്പ് തകരാറിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റ 65,651 കാറുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട കാഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(എച്ച് സി ഐ എൽ) തയാറെടുക്കുന്നു. 2018ൽ നിർമിച്ച ഏഴു മോഡൽ കാറുകൾക്കാണു പരിശോധന ആവശ്യമായി വരികയെന്നു കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി; ഹാച്ച്ബാക്കായ ‘ബ്രിയൊ’, ‘ജാസ്’, സെഡാനായ ‘അമെയ്സ്’, ‘സിറ്റി’, സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)ങ്ങളായ ഡബ്ല്യു ആർ- വി, ബി ആർ - വി, സി ആർ -വി’ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പരിശോധന വേണ്ടി വരും.

അക്കൊല്ലം നിർമിച്ച കാറുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഫ്യുവൽ പമ്പനിൽ ഇംപെല്ലർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണു ഹോണ്ട വിശദ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇംപെല്ലറിന്റെ സാന്നിധ്യം എൻജിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനോ സ്റ്റാർട് ആവാതിരിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരിശോധിക്കേണ്ടവയിൽ എൻട്രി ലവൽ സെഡാനായ ‘അമെയ്സ്’ ആണു മുന്നിൽ: 32,498 യൂണിറ്റ്. 16,434 ‘സിറ്റി’ കാറുകൾക്കും 7,500 ‘ജാസി’നും പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. 7,057 ‘ഡബ്ല്യു ആർ — വി’, 1,622 ‘ബി ആർ — വി’, 360 ‘ബ്രിയൊ’, 180 ‘സി ആർ — വി’ എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റു മോഡലുകളുടെ കണക്ക്.



തകരാർ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ഇന്ധന പമ്പ് സൗജന്യമായി മാറ്റി നൽകുമെന്നാണ് എച്ച് സി ഐ എല്ലിന്റെ വാഗ്ദാനം. രാജ്യത്തെ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ഈ 20 മുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വാഹന പരിശോധന ആരംഭിക്കാനാണു ഹോണ്ടയുടെ തീരുമാനം. പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള കാറുകളുടെ ഉടമകളെ കമ്പനി നേരിട്ടു വിവരം അറിയിക്കും. ഇതിനു പുറമെ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ സജ്ജമാക്കിയ മൈക്രോസൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് 17 അക്ക ആൽഫ — ന്യൂമറിക് വെഹിക്കിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ(വി ഐ എൻ) നൽകിയും പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള വാഹനം തിരിച്ചറിയാൻ അവസരമുണ്ട്.

