ബ്രേക്കിന് പകരം യുവതി ചവിട്ടിയത് ആക്സിലേറ്റർ, കാർ വീണത് കടലിൽ !

تمكن غواصو قسم الإنقاذ البحري ودوريات الأمن البحري في مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي من انتشال سيارة صالون سقطت في مياه خور الممزر بدبي، نتيجة عدم تركيز سائقتها وفقدان السيطرة عليها، بعد تلقيها خبراً مؤسفاً عن طريق الهاتف في ظل عدم اتخاذها إجراءات السلامة الخاصة بإيقاف السيارات على وضعية التوقف "الباركنج"، وعدم استخدامها للمكابح اليدوية. . A team of divers at the Maritime Rescue at Dubai Police salvaged a vehicle that became submerged at Al Mamzar Creek. The driver lost control and accidentally hit the accelerator pedal instead of the brake after receiving unpleasant news on the phone.