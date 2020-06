അമിതവേഗം, കാൽനടക്കാരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് നിർത്താതെ പോയി കാർ: വിഡിയോ

അമിതവേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കാൽനട യാത്രികനെ ഇടിച്ച് നിർത്താതെ പോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുപിയിലെ ഗാസിയാബാദിലാണ് സംഭവം. റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോകുകായിരുന്നു വിജേന്ദർ എന്നയാളെ നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ഭിത്തിയിലേക്ക് തെറിച്ച വിജേന്ദറിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളേറ്റു. ആളെ ഇടിച്ചെന്ന് മനസിലായിട്ടും കാർ നിർത്താതെ പോയെന്നും കാർ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



അമിതവേഗം ആപത്ത്

അമിതവേഗം കൊണ്ട് നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വാഹനം പൂര്‍ണമായും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, എത്ര വേഗത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാനാകും' എന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങള്‍ക്കു കാരണം. അല്‍പമൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ അപകടം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനാവും. ശ്രദ്ധ മരിക്കുന്നിടത്ത് അപകടം ജനിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ. മുന്നില്‍ പോകുന്ന വാഹനം സഡന്‍ ബ്രേക്കിട്ടാലും അപകടമുണ്ടാകാത്ത ദൂരത്തില്‍ വേണം എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കാന്‍.

