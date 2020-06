ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഹ്യുണ്ടേയ് ക്രേറ്റ, ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 30000 ബുക്കിങ്

വിൽപന കണക്കുകളില്‍ വീണ്ടും മുന്നേറി പുതിയ ക്രേറ്റ. മാര്‍ച്ച് 16ന് വിപണിയിലെത്തിയ ക്രേറ്റയ്ക്ക് ഇതുവരെ 30000 ബുക്കിങ്ങുകള്‍ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് പറയുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകള്‍ ആരംഭിച്ച മെയ് മാസം മാത്രം 3212 ക്രേറ്റകള്‍ നിരത്തിലെത്തി എന്നും കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബുക്കിങ്ങുകളില്‍ ഏകദേശം 55 ശതമാനവും ഡീസൽ മോഡലിനാണ്.

പുതിയ ഫീച്ചറുകളും സ്റ്റൈലൻ‍ ലുക്കുമായി എത്തുന്ന ക്രേറ്റ വിപണിയിലെ എതിരാളികള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 9.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ക്രേറ്റയുടെ എക്‌സ്‌ഷോറൂം വില. പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ മോഡലുകളിലായി 5 പവര്‍ട്രെയിന്‍ ഓപ്ഷനുകളോടെയാണ് പുതിയ ക്രേറ്റ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. വോയിസ് എനേബിള്‍ഡ് സ്മാര്‍ട്ട് പനോരമിക് സണ്‍റൂഫ്, ട്രിയോ ബീം എല്‍ഇഡി ഹെഡ്ലാംപ്, അഡ്വാന്‍സിഡ് ബ്ലൂ ലിങ്ക്, ഇലക്ട്രിക് പാര്‍ക്ക് ബ്രേക്ക്, എട്ടു സ്പീക്കറുകളുള്ള ബോസ് പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഡ്രൈവ്-ട്രാക്ഷന്‍ മോഡുകള്‍, എയര്‍പ്യൂരിഫയര്‍, 2 സ്റ്റെപ്പ് റിയര്‍ സീറ്റ് റിക്ലൈനിങ്, പാഡില്‍ ഷിഫ്റ്റ്, റിമോര്‍ട്ട് എന്‍ജിന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് പുതിയ ക്രേറ്റ എത്തുന്നത്.

ഹ്യുണ്ടേയുടെ പുതിയ ഡിസൈന്‍ ഭാഷയിലാണ് ക്രേറ്റയുടെ നിര്‍മാണം. നിലവിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഡിസൈനില്‍ നിന്നും ഒരുപാടു മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ക്രേറ്റയ്ക്ക്. മനോഹരമായ ഗ്രില്ലും പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഹെ‍‍ഡ്‌ലാപുകളും ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. പുതിയ വാഹനങ്ങളില്‍ കാണുന്നതു പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ഹെ‍‍ഡ്‌ലാപുകളാണ് ക്രേറ്റയിലും. എല്‍ഇഡി, ഡിആര്‍എല്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മുകള്‍ ഭാഗവും എല്‍ഇഡി സ്ട്രിപ് അടങ്ങിയ താഴെയുള്ള ചെറിയ ഭാഗവും. ഇതിനൊപ്പം പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഫോഗ് ലാംപുകളും സ്‌കഫ് പ്ലേറ്റും കൂടിയാകുമ്പോള്‍ മുന്‍വശം സ്‌റ്റൈലിഷാകും.

സ്പ്ലിറ്റ് ടെയില്‍ ലാംപുള്ള പിന്‍വശത്തിന്റെ ലുക്ക് ആദ്യ കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സില്‍വര്‍ കൂടിയ കളര്‍ ടോണും, വീല്‍ ആര്‍ച്ചുകളും ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകളും വാഹനത്തെ കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കുന്നു. പഴയ ക്രേറ്റയെക്കാള്‍ വലുപ്പത്തിലും മുന്നിലാണ് പുതിയ മോഡല്‍. ഇന്റീരിയറിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പം കൂടിയ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീന്‍ ഇന്‍ഫോടെയ്ന്‍മെന്റ് സിസ്റ്റം, പുതിയ സ്റ്റിയറിങ് പുതിയ ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡ്, മീറ്റര്‍ കണ്‍സോള്‍, സീറ്റുകള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇന്റീരിയറില്‍.

115 പിഎസ് കരുത്തും 14.7 കെജിഎം ടോര്‍ക്കുമുള്ള 1.5 ലീറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ എന്‍ജിന്‍ 6 സ്പീഡ് മാനുവല്‍, ഐവിറ്റി ഓട്ടമാറ്റിക് വകഭേദങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. 1.5 ലീറ്റര്‍ ഡീസല്‍ എന്‍ജിന്റെ കരുത്ത് 115 പിഎസും ടോര്‍ക്ക് 25.5 എന്‍എമ്മുമാണ്. പെട്രോള്‍ എന്‍ജിന് ലീറ്ററിന് 16.9 കിലോമീറ്ററും ഡീസല്‍ എന്‍ജിന് 21.4 കിലോമീറ്ററുമാണ് എആര്‍എഐ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇന്ധനക്ഷമത. ആറു സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക്ക്, ആറു സ്പീഡ് മാനുവല്‍ ഗിയര്‍ബോക്‌സുകളില്‍ ഡീസല്‍ എന്‍ജിന്‍ ലഭിക്കും. ഇവകൂടാതെ 140 പിഎസ് കരുത്തുള്ള 1.4 ലീറ്റര്‍ ടര്‍ബോ പെട്രോള്‍ എന്‍ജിന്‍ മോഡലുമുണ്ട്. 7 സ്പീഡ് ഡിസിടി ഓട്ടമാറ്റിക്ക് ഗിയര്‍ബോക്‌സാണ് ഈ മോഡലിന്.

English Summary: Creta leads the way in unlocked India records over 30000 bookings