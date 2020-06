ബിഎസ് 6 കുടുക്ക്, വാഹനം പുറത്തിറക്കാനാകാതെ ഉടമകള്‍; വരുന്നത് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത

കോട്ടയം∙ ബിഎസ് 4 ൽ നിന്ന് ബിഎസ് 6 ലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റവും ലോക്ഡൗണും ഒന്നിച്ചെത്തിയതോടെ വെട്ടിലായത് വാഹന ഉടമകൾ. ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം ബിഎസ് 4 വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപനയും റജിസ്ട്രേഷനും അവതാളത്തിലായി. താൽക്കാലിക റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി നമ്പർ വരെ ലഭിച്ചെങ്കിലും വാഹന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വയറിൽനിന്നു ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ നിരവധി കോമേഷ്യൽ വാഹന ഉടമകൾക്കാണ് വാഹനം നിരത്തിലിറക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്.

മലീനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ബിഎസ് 4ൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ ബിഎസ് 6 ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ വാഹനലോകം അപ്ഗ്രേഡ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ ബിഎസ് 3 ൽ നിന്ന് ബിഎസ് 4 ലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം പോലെ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ബിഎസ് 6 ലേക്കുള്ളത്. ബിഎസ് 4 വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാനും താൽകാലിക റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനുമുള്ള പരിധി മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.



ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശി ജോബിയുടെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ. ലോൺ എടുത്തു വാങ്ങിയ ലോറിയുടെ ടെസ്റ്റും മറ്റു പരിശോധനകളും മാർച്ച് 17 ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ലോക്‌ഡൗൺ മൂലം മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ജോലിക്കെത്താത്തിനാൽ വാഹനത്തിന് ആർസി ബുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വാഹൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുമില്ല. മൂവായിരം രൂപ ഫീസ് അടച്ച് ഫാൻസി നമ്പർ വരെ സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും ആർസി ബുക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള വാഹനിൽ വീണ്ടും ബിഎസ് 4 വാഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോബി‌യുടെ വാഹനത്തിന്റെ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ബുക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓടാൻ പെർമിറ്റ് എടുക്കാനും ഇൻഷുറൻസ് സാധുവാക്കാനും പറ്റൂ. വെറുതേ കിടക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഫിനാൻസ് അടയ്ക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോബി അടക്കമുള്ള വാഹന ഉടമകള്‍. കേരളത്തിലെ പല ആർടി ഓഫിസുകളിലും സമാന കേസുകളുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കാനിടയില്ല, എന്നാൽ കോമേഷ്യൽ വാഹന ഉടമകളെയാണ് ഇതു വെട്ടിലാക്കുന്നത്.



വാഹന പരിശോധന കഴിഞ്ഞെന്നും നമ്പർ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ആർസി ബുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ലെന്നുമാണ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ വാഹൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്ന് ബിഎസ് 4 ആർസി ബുക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം,



English Summary: BS 4 To BS 6 Change and Lock Down