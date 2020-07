സ്കൂൾ കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരും കാറെടുത്ത് പാഞ്ഞു, മരത്തിൽ ഇടിച്ച് 6 കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക്: വിഡിയോ

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയാൽ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അമിതവേഗം കുട്ടി ഡ്രൈവിങ് കൂടിയാകുമ്പോൾ അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടും. അത്തരത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ നടന്നൊരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയാണിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

അമിതവേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ചെറു എസ്‍യുവി മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രായ‌പൂർത്തിയാക്കാത്തയാളാണ് വാഹനമോടിച്ചത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ജൂൺ 30ന് ലുധിയാനയിലെ ഗുരുനാനാക്ക് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് സമീപമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ അടക്കം ആറു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.



റോഡിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിലാണ് അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറുപേരും സ്കൂൾ കുട്ടികളാണെന്നും വാഹനം അമിതവേഗത്തിൽ പായിച്ചതാണ് നിയന്ത്രണം വിടാൻ കാരണം എന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാൾ വാഹനമോടിച്ചാൽ ഉടമയ്ക്ക് ശിക്ഷ

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ വാഹനമോടിക്കുന്നത് രക്ഷിതാവിനോ, വാഹന ഉടമയ്ക്കോ 25000 രൂപ പിഴയും മൂന്നു വർഷം വരെ തടവും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.

English Summary: 6 Injured After Car Crashes into Tree in Ludhiana