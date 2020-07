ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണയുടെ പിടിയിൽനിന്ന് കരകയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്‌ഡൗണുകളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ അധികം മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്തിനു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക അകലവും സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൊറോണ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച രംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് വാഹനമേഖല.

ഷോറൂം സന്ദർശനം മുതൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നതു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വാഹന നിർമാതാക്കളിലൊന്നായ ബിഎംഡബ്ല്യുവും ഇന്ത്യയിലെ വിൽപനശാലകളിൽ നിരവധി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം സുരക്ഷ, ബിഎംഡബ്ല്യു സ്വന്തമാക്കാൻ അടിപൊളി ഓഫറുകൾ, വാഹനങ്ങൾ നേരിട്ടു കാണാന്‍ സുരക്ഷിതമായ ഷോറൂം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.



മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ലോഗോ

വാഹനപ്രേമികൾക്ക് ആവേശമാണ് നീലയും വെള്ളയും നിറത്തിലുള്ള ബിഎം‍ഡബ്ല്യു ലോഗോ. 1917 ൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ചു തവണ മാത്രമാണ് ഈ വിഖ്യാത ലോഗോയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലോഗോയുടെ വൃത്താകൃതിയും നീല, വെള്ള നിറങ്ങളും നിലനിർത്തി, അതിനുപുറത്തെ കറുത്ത വലയം നീക്കി. അവിടെയുള്ള സുതാര്യ സ്ഥലത്തെ ബിഎംഡബ്ല്യു എന്ന എഴുത്ത് റെട്രോ ഫോണ്ടിലാണ്. ഏറ്റവും പുറത്തെ വലയം കുറച്ചുകൂടി തെളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

മാറുന്ന വാഹനലോകത്തിന്റെ ഭാവിയും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത ബ്രാൻഡുമാണ് ബിഎം‍ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുത്തുകാട്ടുന്നതിനാണ് ലോഗോയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ലോഗോയിലൂടെ ബിഎംഡബ്ല്യു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രാൻഡായി മാറുന്നു. പുതിയ, സുതാര്യമായ ലോഗോയിലൂടെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ‌ബി‌എം‌ഡബ്ല്യു ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ വെല്ലുവിളികൾക്കും അവസരങ്ങൾക്കും ബിഎംഡബ്ല്യു സജ്ജമാകുന്നുവെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.



ഇതോടൊപ്പം #JustCantWait എന്നു പേരിട്ട പുതിയ ക്യാംപെയ്നും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്‌ഡൗണിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിച്ചുപോകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് ക്യാംപെയ്നിലൂടെ കമ്പനി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



ബിഎംഡബ്ല്യു സ്വന്തമാക്കാൻ സമാനതകളില്ലാത്ത ഓഫറുകൾ

ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാണ് സുവർണകാലം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഫറുകളും ഫിനാഷ്യൽ പ്ലാനുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ബിഎം‍‍ഡബ്ല്യു ഒരുക്കുന്നു. ബി‌എം‌ഡബ്ല്യു ഇന്ത്യ ഫിനാൻ‌ഷ്യൽ‌ സർവീസസ് ആരംഭിച്ച പുതിയ ‘ഈസി സ്റ്റാർട്ട്’ ഓഫറിലൂടെ കാർ സ്വന്തമാക്കുന്നവരെ നിരവധി ഇളവുകളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബിഎം‍ഡബ്ല്യു സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതിനായി ആരംഭ കാലയളവിലും ദീർഘകാലത്തേയും ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 2.5 വർഷത്തേയ്ക്ക് 40 ശതമാനം കുറഞ്ഞ ഇഎംഐ‍, ഡൗൺപേമെന്റ് ഇല്ലാത്ത 5.99 പലിശനിരക്ക്, പാർട്ട് പെമന്റുകൾക്കും ലോൺ റീസ്ട്രച്ചറിങ്ങുകൾക്കും ചാർജുകൾ ചുമത്താത്ത സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും ബിഎം‍ഡബ്ല്യു സ്വന്തമാക്കാമെന്നും ബി‌എം‌ഡബ്ല്യു ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ കാത‌റിൻ ഫ്രോഷർ പറയുന്നു.

പൂജ്യം ഡൗൺപേമെന്റും ആദ്യ 2.5 വർഷം നാൽപത് ശതമാനം വരെ കുറവ് ഇഎംഐയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായ ഇളവാണെന്നാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞ മാസത്തവണയും പിന്നീട് കാലക്രമേണ ഉയർന്നു വരുന്ന തവണകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നിലവിലെ 3 സീരിസ്, 5 സീരിസ്, 6 സീരിസ്, എക്സ്3 വാഹനങ്ങൾക്ക് 5.99 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ലോൺ സൗകര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. എക്സ്ഷോറൂം വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ബൈ ബാക്ക് ഓഫറാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. കൂടാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സർവീസ് പാക്കേജുകളും നൽകുന്നു.

സുരക്ഷിതം



കോവി‍ഡ് കാലത്തെ ഷോറൂം സന്ദർശവും സർവീസുമെല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കാനായി കോണ്ടാക്റ്റ് ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. സർവീസിനെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളും പുതിയ വാഹനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും കമ്പനി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

