ഈ ഭീമനെ വലിക്കുന്നത് വോൾവോ; 74 ടയറുകളുള്ള ട്രക്ക് ദിവസവും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശരാശരി 5 കി.മീ

റോഡ് നിറഞ്ഞെത്തുന്ന ഭീമൻ ട്രക്ക്. ഓരോ ആക്സിലുകളിലും 32 ടയറുകൾ, ഒരു ദിവസം ശരാശരി സഞ്ചരിക്കുന്നത് 5 കിലോമീറ്റർ, ഇതുവരെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം 11 കിലോമീറ്റർ. വൈദ്യുത കമ്പികളും റോഡിലെ മറ്റു തടസങ്ങളും നീക്കി വഴിയൊരുക്കാൻ 32 ജീവനക്കാർ. മുംബൈ അംബർനാഥിൽ നിന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ഐഎസ്ആർഒ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിലേക്ക് ഭീമൻ യന്ത്രവുമായുള്ള വാഹനത്തിന്റെ യാത്ര സമാപിക്കുമ്പോൾ കുറിക്കുന്നത് ചരിത്രം. ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിൽ റോഡുമാർ‌ഗ്ഗം എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കായിരിക്കും ഇത്.

വലിക്കുന്നത് വോൾവോ

ഓവർസൈസ് ലോഡുകൾ വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾവോയുടെ എഫ്എം 9–300 എന്ന ട്രക്കാണ് 70 ടൺ ഭാരമുള്ള യന്ത്രം വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വോൾവോയുടെ എഫ് എം സീരിസിൽ 10800 സിസി എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റിയും 12800 സിസി എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റിയുമുള്ള ട്രക്കുകളുണ്ട്. ഇവയുടെ കരുത്ത് 450 ബിഎച്ച്പിയും 500 ബിഎച്ച്പിയും ടോർ‌ക്ക് 2150 എൻഎമ്മും 2500 എൻഎമ്മുമാണ്. 12 സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക്കാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ.

യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ച ട്രക്ക് ഈ മാസം ആദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ കയറിയത്. ഉപകരണത്തിന്റെ ഉയരക്കൂടുതൽ മൂലം മുംബൈ തുറമുഖത്തെത്തിച്ച് കപ്പലിൽ അയയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് റോഡ് മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. രണ്ട് ആക്സിലുകളാണ് വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഓരോ ആക്സിലിലും 32 ചക്രങ്ങൾ. ഈ ആക്സിലുകൾ രണ്ടും വെവ്വേറെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും പറ്റും. ഭാരം തുലനം ചെയ്യാനായി വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ലൈനുകളുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമാണ് യാത്ര. ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു ദിവസം പരമാവധി താണ്ടിയ ദൂരം 11 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. നെയ്യാറ്റിൻകര – ബാലരാമപുരം ഭാഗത്തെ റോഡ് പണി സംഘത്തെ വലച്ചു. കോവിഡ് സമയത്ത് ജീവനക്കാരിൽ ചിലർ തിരിച്ചുപോയതും യാത്ര വൈകിച്ചു



70 ടൺ ഭാരമുള്ള യന്ത്രം

മുംബൈ അംബർനാഥിൽ നിന്നു എത്തിയ ഐഎസ്ആർഒ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന എയറോസ്പേസ് ഓട്ടേക്ലേവ് യന്ത്രവുമാണ് വാഹനത്തിൽ. 7 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് എയറോസ്പേസ് ഓട്ടേക്ലേവ് എന്ന ഭീമൻ ഉപകരണത്തിന്. 70 ടൺ ഭാരമുള്ള യന്ത്രത്തിന് 7.5 മീറ്റർ ഉയരവും 6.65 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. ലോറിക്കു കടന്നുപോകാനായി റോഡിനു കുറുകെയുള്ള വൈദ്യുതികമ്പികളും മരച്ചില്ലകളും മുറിച്ചുമാറ്റിയായിരുന്നു സഞ്ചാരം. കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശത്തെ പൊലീസും വൈദ്യുതി ബോർഡ് ജീവനക്കാരും കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചാണ് ഇതിനെ നഗരത്തിലെത്തിച്ചത്.

