ചെറു ബിഎസ് 6 ഡീസൽ എൻജിനുകൾ ലാഭകരമല്ല, പകരം കൂടുതൽ സിഎൻജി കാറുകൾ

സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തിയാൽ ചെറു കാറുകൾക്കായി ബിഎസ് 6 നിലവാരമുള്ള ഡീസൽ എൻജിനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതു യുക്തിസഹമാവില്ലെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. ചെറുകാർ വിപണി പതിയെ പെട്രോൾ മോഡലുകളിലേക്കു മാറുകയാണെന്നും കമ്പനി വിലയിരുത്തുന്നു. ഉൽപന്ന ശ്രേണിയിൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം മറികടക്കാനായി സമ്മർദിത പ്രകൃതി വാതക(സിഎൻജി)ത്തിൽ ഓടുന്ന മോഡലുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും മാരുതി സുസുക്കി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ശേഷി കുറഞ്ഞ ഡീസൽ എൻജിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതു തീർത്തും യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്) ശശാങ്ക് ശ്രീവാസ്തവ ഒരു ന്യൂസ് എജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹാച്ച്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഡീസലിന്റെ വിഹിതം അഞ്ചു ശതമാനമാണ്. സെഡാൻ, എൻട്രി ലവൽ എസ് യു വി വിഭാഗഹങ്ങളിലും ഡീസൽ മോഡലുകൾ ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഡീസൽ എൻജിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആദായകമാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.



എന്നാൽ ശേഷിയേറിയതും ബിഎസ് 6 നിലവാരമുള്ളതുമായ ഡീസൽ എൻജിനോടു മാരുതി സുസുക്കിക്കു വിമുഖതയില്ല. ഡീസലിൽ ഓടുന്ന എസ്‌യുവികൾക്കും സെഡാനുകൾക്കും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ ശേഷിയേറിയ ബിഎസ് 6 ഡീസൽ പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണു കമ്പനി.



കാറുകളുടെ പ്രവർത്തന ചെലവിനെക്കുറിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഉപയോക്താക്കൾ മാത്രമാണു നിലവിൽ ഡീസൽ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതെന്നു ശ്രീവാസ്തവ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിപണി സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഡീസൽ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണു കമ്പനിയുടെ നിലപാട്. കാര്യമായ വിൽപനയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ബിഎസ് 6 നിലവാരത്തിൽ ശേഷിയേറിയ ഡീസൽ എൻജിൻ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ശ്രീവാസ്തവ വിശദീകരിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണു ബിഎസ് 6 നിലവാരം പ്രാബല്യത്തിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചു വിപണി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാതെ ബിഎസ് 6 ഡീസൽ എൻജിൻ സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനത്തിലെത്താനാവില്ലെന്നും ശ്രീവാസ്തവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ഡീസലിന്റെ അഭാവത്തിൽ സിഎൻജി മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മാരുതി സുസുക്കി തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം സിഎൻജി ഇന്ധനമാക്കുന്ന 1.07 കാറുകളാണു കമ്പനി വിറ്റത്. ഇക്കൊല്ലം വിൽപന 1.40 – 1.50 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്താനാണു ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിൻബലമുള്ള 10 ലക്ഷം കാറുകൾ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ വിറ്റഴിക്കാനും മാരുതി സുസുക്കിക്കു പദ്ധതിയുണ്ടെന്നു ശ്രീവാസ്തവ വെളിപ്പെടുത്തി.



