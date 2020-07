ഒറ്റ ചാർജിൽ 436 കി.മീ, യൂറോപ്പിന്റെ മനം കവർന്ന് ഔഡി ഇ ട്രോൺ

യൂറോപ്പിലെ വൈദ്യുത എസ് യു വികളിൽ ജനപ്രീതിയാർജിച്ച് ഔഡി ഇ ട്രോൺ. ഇക്കൊല്ലം ആദ്യ ആറു മാസത്തിനിടെ 17,641 യൂണിറ്റ് വിൽപ്പനയോടെയാണ് ഫോക്സ്‍വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ജർമൻ ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ ഔഡിയുടെ ഇ ട്രോൺ മുന്നിലെത്തിയത്. യൂറോപ്പിലെന്നല്ല ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വൈദ്യുത സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി) വിഭാഗത്തിൽ ഇ ട്രോൺ മുന്നിലാണെന്നാണ് ഔഡിയുടെ അവകാശവാദം. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്്ച ഇ ട്രോൺ വിൽപനയിൽ 87% വളർച്ചയുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എസ്‌യുവിയായായി വിപണിയിലെത്തിയ ഇ ട്രോൺ ശ്രേണിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇ ട്രോൺ സ്പോർട് ബാക്ക്, ഇ ട്രോൺ എസ്, ഇ ട്രോൺ സ്പോർട് ബാക്ക് എസ് എന്നിവ ഇടംപിടിക്കുന്നു. മുന്തിയ വകഭേദമായ ഇ ട്രോൺ 55 ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 436 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്നാണു കണക്ക്. സ്പോർട്ബാക്കിന്റെ സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്) ആവട്ടെ 446 കിലോമീറ്ററാണ്. ആക്സിലുകൾക്കിടയിൽ ഘടിപ്പിച്ച 95 കിലോവാട്ട് അവർ, ലിക്വിഡ് കൂൾഡ്, ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇ ട്രോണിലുള്ളത്. ഓരോ ആക്സിലിലുമായി രണ്ട് വൈദ്യുത മോട്ടോറാണ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ലേ ഔട്ടുള്ള കാറിലുള്ളത്. 265 കിലോവാട്ട് കരുത്തും 561 എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ മോട്ടോറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.

വെറും 6.6 സെക്കൻഡിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലേക്കു കുതിക്കുന്ന ഇ ട്രോണിന്റെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്ററാണ്. കാറിലെ ബൂസ്റ്റ് ഫംക്ഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ പരമാവധി കരുത്ത് 300 കിലോവാട്ടായും ടോർക്ക് 664 എൻ എമ്മായും ഉയരും. ഇതോടെ വെറും 5.7 സെക്കൻഡിൽ കാർ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ‌

വിൽപന പരിഗണിച്ചാൽ നോർവേയാണ് ‘ഇ ട്രോണി’ന്റെ പ്രധാന വിപണി; രാജ്യത്തെ ഔഡി കാർ വിൽപനയിൽ 92 ശതമാനവും ഇ ട്രോൺ ആണ്. ഐസ്ലൻഡിൽ വിൽക്കുന്ന ഔഡികളിൽ 93% ആണ് ഇ ട്രോണിന്റെ വിഹിതം. സ്വീഡനിൽ വിൽക്കുന്ന ഔഡികളിൽ 12 ശതമാനവും ഇസ്രയേലിലെ ഔഡി വിൽപനയിൽ 14 ശതമാനവും ഇ ട്രോണിന്റെ സംഭാവനയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഇ ട്രോൺ വൈദ്യുത വാഹന ശ്രേണിയിൽ ക്യു ഫോർ ഇ ട്രോൺ, ഇ ട്രോൺ ജി ടി എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഔഡിയുടെ പദ്ധതി. ഇന്ത്യയിലും ഔഡി ഇ ട്രോൺ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാർ വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തതയായിട്ടില്ല.



