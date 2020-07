ഇന്ത്യയിലിനി വിദേശ നിർമിത ഹെൽമറ്റും

ഹെൽമറ്റുകളുടെ ഗുണമേന്മാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡാർഡ്സ്(ബിഐഎസ്) പരിഷ്കരിച്ചു. പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം സെപ്റ്റംബർ പ്രാബല്യത്തിലെത്തുന്നതോടെ വിദേശ നിർമിത ഹെൽമറ്റുകളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും വഴി തുറക്കും. ഐ എസ് ഐ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പക്ഷം വിദേശ നിർമിത ഹെൽമറ്റുകളും മേലിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാനാവും. ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാവുന്ന ഹെൽമറ്റുകളുടെ പരമാവധി ഭാരം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥയും പൊതുവേ ഭാരമേറിയ, വിദേശ നിർമിത മോഡലുകൾക്കു പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാവുന്ന ഹെൽമറ്റുകളുടെ പരമാവധി ഭാരം ഒന്നര കിലോഗ്രാമായിരുന്നത് ബി ഐ എസ് ഇടക്കാലത്ത് 1.2 കിലോഗ്രാമായി കുറച്ചിരുന്നു. ഈ നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയതും വിദേശ നിർമിത ഹെൽമറ്റുകളുടെ മടങ്ങിവരവിന് വഴി തെളിക്കും.

അതേസമയം, പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി ആറു മാസത്തിനകം രാജ്യത്തു ഹെൽമറ്റ് വിൽക്കുന്ന എല്ലാ നിർമാതാക്കളും പരിഷ്കരിച്ച ഐ എസ് നിലവാരം കൈവരിക്കണമെന്നു ബി ഐ എസ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷം ഐ എസ് ഐ മുദ്ര ഇല്ലാത്ത ഹെൽമറ്റുകളുടെ വ്യാപാരം കുറ്റകൃത്യമായി പരിഗണിക്കും.



‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരി പടർന്നുപിടിച്ചത് വ്യക്തിഗത ഗതാഗത മേഖലയിൽ വൻമാറ്റത്തിനു വഴി തെളിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യ വാഹന വിൽപ്പന കുതിച്ചുയരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂല മാറ്റത്തിന് ഇരുചക്രവാഹന വിപണി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഹെൽമറ്റുകൾക്കു പുതുക്കിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബി ഐ എസ് പുറത്തിറക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികരാണെന്നാണു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2019ൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ 1.51 ലക്ഷം റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ 36 ശതമാനത്തോളം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. അപകട മരണങ്ങളിൽ 29 ശതമാനവും ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തതു മൂലമായിരുന്നെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



English Summary: Government To Allow For Foreign Helmets To Be Sold In India