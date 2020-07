കാറിന് സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ വേണ്ട, പകരം ടയർ പ്രഷർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും റിപ്പയർ കിറ്റും

ന്യൂഡൽഹി∙ മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം ഈ ഒക്ടോബർ മുതൽ നിർമിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ടയർ റിപ്പയർ കിറ്റും ടയർ പ്രഷർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും വേണം. ഇതു രണ്ടുമുള്ള കാർ പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ വേണ്ടെന്നും ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ടയറിലെ ദ്വാരം അടയ്ക്കാവുന്ന സീലന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ടയർ റിപ്പയർ കിറ്റ് വാഹനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കണം. ക്യാബിനുള്ള ട്രാക്ടർ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് വിൻഡ് ഷീൽഡും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ പിൻസീറ്റ് യാത്രികർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾക്കൊപ്പമാണ് ടയർ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന. ടയറിലെ എയർ പ്രഷർ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നതാണ് ടയർ പ്രഷർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം. ഇവയുള്ള എം1 ടൈപ്പ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ ആവശ്യമില്ല.



ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡുകളും ഫിറ്റിങ്ങുകളും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതിനും പരിധിയുണ്ടാവും. വാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡുകൾക്കും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേഡ് നിർബന്ധമാക്കി.



English Summary: Spare Wheel Not Compulsory for All Passenger Vehicles- MoRTH