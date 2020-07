അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലെങ്കിൽ പിഴ 5000 രൂപ വരെ, അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്താകമാനം അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോഷണം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു വാഹനങ്ങളിൽ അതിസുരക്ഷാ നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയത്. ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറും ലേസർ കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ച സ്ഥിര നമ്പരും ഉള്ള നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ ഇളക്കി മാറ്റാനാവില്ല.

അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

∙ എച്ച്ആർപിയും തേഡ് റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്കും ഡീലർമാർ ഘടിപ്പിച്ചു നൽകും.

∙ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് ആ ഡേറ്റ വാഹൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആർടി ഓഫിസിൽ ആർസി ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാവൂ.

∙ ഇത്തരം പ്ലേറ്റുകളുടെ വിലയും ഫിറ്റിങ് ചാർജും വാഹന വിലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ പ്രത്യേക വില ഈടാക്കില്ല.

∙ പ്ലേറ്റ് 1 എംഎം കനമുള്ള അലുമിനിയം ഷീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാസായതും AIS:159:2019 പ്രകാരം നിർമിച്ചതുമാണ്.

∙ പ്ലേറ്റിന്റെ 4 അരികുകളും മൂലകളും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എംബോസിഡ് ബോർഡറും ഉണ്ട്.

∙ വ്യാജ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനായി 20 x 20 എംഎം സൈസിലുള്ള ഒരു ക്രോമിയം ബേസ്ഡ് ഹോളോഗ്രാം പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇടതു ഭാഗത്തായി ഹോട്ട് സ്റ്റാംപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

∙ ഹോളോഗ്രാമിൽ നീല നിറത്തിൽ അശോക ചക്രം ഉണ്ട്.

∙ പ്ലേറ്റിന് മിനിമം 5 വർഷത്തെ ഗ്യാരന്റി ഉണ്ട്.

∙ ഇടതുഭാഗത്ത് താഴെ 10 അക്ക ലേസർ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട്.

∙ വാഹന നമ്പറിന്റെയും അക്ഷരങ്ങളുടെയും മുകളിൽ INDIA എന്ന് 45° ചരിച്ച് എഴുതിയ ഹോട്ട് സ്റ്റാംപിങ് ഫിലിം ഉണ്ട്.

∙ പ്ലേറ്റിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് നടുവിലായി IND എന്ന് നീല കളറിൽ ഹോട്ട് സ്റ്റാംപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

∙ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ ഊരിമാറ്റാനാവാത്ത വിധവും ഊരിമാറ്റിയാൽ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത വിധവും സ്നാപ് ലോക്കിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഘടിപ്പിക്കുക.

തേഡ് റജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റ് (ഗ്ലാസിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളത്):

∙ ക്രോമിയം ബേസ്ഡ് ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കർ രൂപത്തിൽ 100 x 60 എംഎം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇവ ഇളക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നശിച്ച് പോകും.

∙ മുൻപിലെ വിൻഡ് ഷീൽഡ് ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ ഒട്ടിക്കണം.

∙ റജിസ്റ്ററിങ് അതോറിറ്റിയുടെ പേര്, വാഹന നമ്പർ, ലേസർ നമ്പർ, വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്.

∙ താഴെ വലത് മൂലയിൽ 10x10 എംഎം വലുപ്പത്തിൽ ക്രോമിയം ബേസ്ഡ് ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ട്.

∙ സ്റ്റിക്കർ കളർ: ഡീസൽ വാഹനം - ഓറഞ്ച് , പെട്രോൾ / CNG വാഹനം- ഇളം നീല, മറ്റുള്ളവ - ഗ്രേ കളർ

മേൽപറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലാതെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ 2000 രൂപ മുതൽ 5000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തും.



English Summary: Know More About High Security Number Plates