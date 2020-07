ഈ അപകടം കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കണോ കരയണോ? കൂട്ടിയിടിച്ചത് 4 ബൈക്കുകൾ: വിഡിയോ

അപകടങ്ങൾ ഒരിക്കലും തമാശയല്ല. എന്നാൽ ചില അപകടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആശങ്കയെക്കാൾ ഏറെ ചിരിയാണ് വരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയാണിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

ഒന്നും രണ്ടുമല്ല നാലു ബൈക്കുകളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരം. മുന്നിൽ പോയ ബൈക്കുകാരൻ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇടത്തേക്ക് വെട്ടിച്ചതാണ് അപകടകാരണം. പുറകെ വന്ന മൂന്നു ബൈക്കുകളും ബ്രേക്ക് പിടിച്ചെങ്കിലും കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.



നാലു ബൈക്കിലായി എത്തിയ ഒമ്പതു പേരും (ഒരു ബൈക്കിൽ 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു) റോഡിൽ വീണു. ആരും ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോയ ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടത്തിന് വഴിവച്ചത്.



English Summary: Four bikes crash into each other in Karnataka