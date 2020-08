‘അതിവേഗം ബഹുദൂരം’, 11 മാസത്തിൽ വിൽപന ഒരുലക്ഷം തികച്ച് കിയ

ഇന്ത്യയിലെത്തി 11 മാസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം വാഹന വിൽപ്പന ആദ്യ ലക്ഷം പിന്നിട്ടതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ കിയ മോട്ടോഴ്സ്. എസ്‌യുവിയായ സെൽറ്റോസുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു കിയയുടെ ഇന്ത്യൻ അരങ്ങേറ്റം. തുടർന്ന് ആഡംബര വിവിധോദ്ദേശ്യ വാഹന(എംപിവി)മായ കാർണിവലും ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടോറിന്റെ സഹസ്ഥാപനമായ കിയ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിച്ചു.

ഈ മോഡലുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വിൽപ്പന കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ നിർമാതാക്കളാണു കിയയെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് വരെയുള്ള എട്ടു മാസക്കാലത്തിനിടെ തന്നെ കിയയുടെ ‘സെൽറ്റോസ്’ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ യൂണിറ്റിന്റെ വിൽപ്പന സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന വിപണിയിൽ തരംഗം തീർത്ത ‘സെൽറ്റോസി’ന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ആകെ വിൽപ്പന 97,745 യൂണിറ്റോളം വരുമെന്നാണു കിയയുടെ കണക്ക്. ജൂണിൽ ‘സെൽറ്റോസി’ൽ ചില്ലറ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയ കിയ, രണ്ടു വകഭേദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ‘യുവൊ’ കണക്ട് സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കാർണിവലിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വിൽപന 3,614 യൂണിറ്റാണ്. എം പി വി വിപണി വാഴുന്ന ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയ്ക്കുള്ള പ്രീമിയം എതിരാളി എന്ന നിലയിലാണു കാർണിവലിനെ കിയ പടയ്ക്കിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2019 സുപ്രധാന വർഷമായിരുന്നെന്നു കിയ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ കൂഖ്യും ഷിം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കാർ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചതിനൊപ്പം രാജ്യത്തെ വീടുകളിൽ പോലും സുപരിചിതമായ ബ്രാൻഡായി മാറാനും കിയയ്ക്കു സാധിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയും ഉപയോക്താക്കളും നൽകിയ വരവേൽപ്പ് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.



വിൽപ്പനയിൽ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച പിന്നാലെ അടുത്ത മോഡലായ ‘സൊണെറ്റി’ന്റെ അവതരണത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണു കിയ മോട്ടോഴ്സ്. നവരാത്രി, ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനു പകിട്ടേകാൻ കിയയുടെ കോംപാക്ട് എസ് യു വി ഈ ഏഴിനാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.

ആന്ധ്ര പ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലെ പെനുകൊണ്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ച പുത്തൻ നിർമാണശാലയിൽ നിന്നാണ് കിയ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായുള്ള മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ കോംപാക്ട് എസ് യു വികളുടെ ആഗോള നിർമാണ കേന്ദ്രമായും ഈ പ്ലാന്റിനെ മാറ്റാനാണു കിയയുടെ പദ്ധതി. മൊത്തം 110 കോടി ഡോളർ(ഏകദേശം 8,231 കോടി രൂപ) ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച ശാലയിൽ 5.40 കോടി ഡോളർ(ഏകദേശം 404 കോടി രൂപ) മുടക്കിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ മേയിൽ കിയ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



