ബാറ്ററി ഇല്ലാതെയും ഇനി വൈദ്യുത വാഹന വിൽപന

ബാറ്ററികൾ ഇല്ലാതെ വൈദ്യുത ഇരുചക്ര, ത്രിചക്ര വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാനും റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി. വൈദ്യുത വാഹന വ്യാപനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പരിഷ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വൈദ്യുത ഇരുചക്രവാഹന, ത്രിചക്രവാഹന വിൽപന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ബാറ്ററിയുടെ വിലയെ വാഹന വിലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ശുപാർശയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ വാഹന വിലയുടെ 30 മുതൽ 40% വരെ ബാറ്ററിയുടെ വിലയാണ്. വാഹനത്തോടൊപ്പം വില നൽകി വാങ്ങുന്നതിനു പകരം വാഹന നിർമാതാവോ ഊർജ ദാതാവോ ബാറ്ററി ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണു വിജ്ഞാപനത്തിലെ വ്യവസ്ഥ. വിലയിൽ ബാറ്ററിയുടെ ബാധ്യത ഒഴിവാകുന്നതോടെ വൈദ്യുത ഇരുചക്ര, ത്രിചക്ര വാഹന വിൽപനയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഇളവു മൂലം വൈദ്യുത ഇരുചക്ര, ത്രിചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വില, പെട്രോളിലോ ഡീസലിലോ ഓടുന്ന സമാന വാഹനങ്ങളുടെ വിലയിലും കുറവാകുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.



വൈദ്യു വാഹനവും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയും(സാധാരണ ബാറ്ററിയായാലും കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ‘സ്വാപ്പബ്ൾ ബാറ്ററി’ ആയാലും) വിവിധ ഏജൻസികൾ പരിശോധിച്ചു ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കിയതാവണമെന്ന് 1989ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ 126—ാം നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ടെസ്റ്റ് ഏജൻസി അനുവദിക്കുന്ന ടൈപ് അപ്രൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ബാറ്ററിയില്ലാത്ത വാഹനം വിൽക്കാനും റജിസ്ട്രേഷൻ നൽകാനും കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുത്തത്. കൂടാതെ വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ബാറ്ററിയുടെ തരമോ നിർമാതാവിന്റെ പേരോ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളോ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും വിജ്ഞാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: Indian Govt to Allow Registration of Electric Vehicles without Batteries