ഇത് സ്വപ്ന സമാനം ഈ സമ്മാനം: പിതാവിന് ഫെരാരി സൂപ്പർകാർ നൽകി മക്കൾ– വിഡിയോ

മക്കൾക്കുവേണ്ടി സ്വപ്നങ്ങള്‍ ത്യജിക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. യാത്ര, കാർ എന്നിങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ പലരും മക്കളുടെ നല്ല ഭാവിക്കുവേണ്ടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ സ്വപ്നം മക്കൾ യാഥാർഥ്യമാക്കി തന്നാലോ, അതിൽ പരം ആനന്ദം വേറെയില്ല അല്ലേ?

അത്തരത്തിലൊരു വിഡിയോയാണ് പ്രശസ്ത ബ്ലോഗർ സൂപ്പർകാർ ബ്ലോണ്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലാണ് സംഭവം. അച്ഛന് ഫെരാരി 458 സ്പൈഡറാണ് മക്കൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണുകെട്ടി കാറിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയാണ് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നൽകിയത്. മക്കൾ സമ്മാനിച്ചത് തന്റെ സ്വപ്ന വാഹനമായ ഫെരാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. പിതാവ് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വിഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഫെരാരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സൂപ്പർ കാറുകളിലൊന്നാണ് ഫെരാരി 458 സ്പൈഡർ. 4.5 ലീറ്റർ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിന് 562 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്. ഏകദേശം 4 കോടി രൂപയാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്ഷോറൂം വില.



