ബുഗാട്ടിയും പോർഷെയും ബെൻസും കൂട്ടിയിടിച്ചു, നഷ്ടം 30 കോടി !

ഒരു കൂട്ടിയിടി വരുത്തിവച്ചത് ഏകദേശം 30 കോടിയുടെ നഷ്ടം. ബുഗാട്ടി ഷിറോൺ, പോർഷെ 911, മെഴ്സി‍ഡീസ് ബെൻസ് സി ക്ലാസ്, മോട്ടർഹോം എന്നീ വാഹനങ്ങളാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു മലമ്പാതയിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ തകർന്നത്. കോടികൾ വിലവരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.

പതിയെപ്പോകുന്ന ഒരു മോട്ടർഹോമിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വാഹനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ബുഗാട്ടി ബെൻസിനേയും പോർഷെ മോട്ടർഹോമിനേയും ഇടിച്ചുവെന്ന് നാലു വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകളുണ്ടെന്നും ആളുകൾക്ക് പരിക്കൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



ബുഗാട്ടിക്ക് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ പോർഷെയ്ക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകളുണ്ട്. ബെൻസിനും മോട്ടർഹോമിനും കാര്യമായ തകരാറില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ മൂല്യം വച്ച് ഏകദേശം 4 ദശലക്ഷം ഡോളർ അപകടത്തിന്റെ നഷ്ടമായി പൊലീസ് പറയുന്നു.

English Summary: Mercedes, Bugatti And Porsche Involved In Crash, Causing $4 Million In Damages