തോൽപ്പിച്ചത് കോവിഡിനെ;1,000 പിന്നിട്ട് നെക്സോൺ ഇവി

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ വൈദ്യുത എസ് യു വിയായ നെക്സോൺ ഉൽപ്പാദനം 1,000 യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടു. പുണെ ശാലയിലാണു കമ്പനി നെക്സോൺ ഇവി നിർമിക്കുന്നത്. കോംപാക്ട് സെഡാനായ ടിഗൊർ ഇവിക്കു പിന്നാലെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വൈദ്യുത മോഡലായിരുന്നു നെക്സോൺ ഇവി. ഇക്കൊല്ലം ആദ്യമായിരുന്നു ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന നെക്സോൺ ഇവിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് ആറു മാസം കൊണ്ടാണ് നെക്സോൺ ഇവി ഉൽപാദനം 1,000 യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടത്. നെക്സോൺ, ടിഗൊർ ഇവി പതിപ്പുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ വൈദ്യുത വാഹന വിഭാഗത്തിൽ 62% വിപണി വിഹിതവും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കോംപാക്ട് എസ് യു വിയായ നെക്സോൺ ആധാരമാക്കി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് സാക്ഷാത്കരിച്ച നെക്സോൺ ഇവിയിലൂടെയാണു കമ്പനിയുടെ വൈദ്യുത വാഹന സാങ്കേതികവിദ്യയായ സിപ്ട്രോണിന്റെയും അരങ്ങേറ്റം. വരുന്ന രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ വൈദ്യുത വാഹന വിഭാഗത്തിൽ നാലു പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ടാറ്റ തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ആൾട്രോസിന്റെയും വൈദ്യുത പതിപ്പ് വൈകാതെ വിൽപനയ്ക്കെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



മൂന്നു വകഭേദങ്ങളിൽ വിൽപനയ്ക്കുള്ള, ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ലേ ഔട്ടുള്ള നെക്സോൺ ഇവിക്കു കരുത്തേകുന്നത് 30.2 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ്. 129 ബി എച്ച് പിയോളം കരുത്തും 245 എൻ എം ടോർക്കുമാണു കാറിലെ വൈദ്യുത മോട്ടോർ സൃഷ്ടിക്കുക. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ കാർ 312 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്നാണു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ വാഗ്ദാനം.



വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വീകാര്യത അതിവേഗം വർധിക്കുകയാണെന്നു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്താകെ തന്നെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യമേറുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നെക്ൻ ഇ വി’ ഉൽപ്പാദനം 1,000 യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടത് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളോടുള്ള താൽപര്യം ഉയരുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.



English Summary: Tata Motors rolls out 1000th Nexon EV in sign of charged-up times