ഫാൻസി നമ്പറിന് പ്രത്യേക ഫീസ് നിയമവിരുദ്ധം: അമിക്കസ് ക്യൂറി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാഹനങ്ങൾക്കു ഫാൻസി നമ്പർ നൽകുന്നതിനു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമെന്നു മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ കേസിലെ അമിക്കസ് ക്യൂറി മനോജ് സ്വരൂപ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിന്റെ 41–ാം വകുപ്പിൽ നിർദേശിച്ചതല്ലാത്ത റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല.

ഫാൻസി നമ്പർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക അപേക്ഷയും ഫീസും വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, നിയമപ്രകാരമുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുക മാത്രമാണു സംസ്ഥാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി വിശദീകരിച്ചു.

റജിസ്ട്രേഷനായി ഒരു അപേക്ഷയ്ക്കു മാത്രമേ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ. വാഹനത്തിനു നമ്പർ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടി പൂർത്തിയാകുന്നത്. അതിനിടെ മറ്റൊരു അപേക്ഷയും ഫീസും വാങ്ങി നമ്പർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുവദനീയമല്ല. മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, റജിസ്ട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ അധികാരം കേന്ദ്രത്തിനു മാത്രമാണെന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Special Fees For Allotment Of Fancy Numbers For Vehicles Contrary To Motor Vehicles Act: Amicus Curiae