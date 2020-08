ജിഎസ്ടി നിരക്കിളവിനു സാധ്യത, കുറയുമോ ഇരുചക്രവാഹന വില ?

വിൽപന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നു. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്(സി ഐ ഐ) സംഘടിപ്പിച്ച വെർച്വൽ ഫോറത്തിലാണു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകിയത്.

ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ ചരക്ക്, സേവന നികുതി(ജി എസ് ടി) നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നതു നല്ല നിർദേശമാണെന്നായിരുന്നു സീതാരാമന്റെ പ്രതികരണം. ആഡംബര വസ്തുവോ വിലക്കപ്പെടേണ്ട സാധനസാമഗ്രിയോ അല്ലെന്നതിനാൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി പരിഷ്കരണം തീർച്ചയായും ഗൗരവപൂർണമായ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നിർദേശം നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ജി എസ് ടി നിരക്കിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഇരുചക്രവാഹന വിപണിക്ക് വലിയ നേട്ടമാവുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ ജി എസ് ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 28% വിഭാഗത്തിലാണ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. ഇതിൽ 10% ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി 18% ആക്കി കുറയ്ക്കണമെന്നാണു വ്യവസായ മേഖലയുടെ ആഗ്രഹം.



കൊറോണ വൈറസ് ബാധയും കോവിഡ് വ്യാപനവും മൂലം ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയാണ് രാജ്യത്തെ വാഹന വ്യാപാര മേഖല നേരിടുന്നത്. പോരെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് റഗുലേറ്ററി അതോറിട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(ഐ ആർ ഡി എ)അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയുള്ള തേഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയതും പരിഷ്കരിച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പായതും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ആറ്(ബി എസ് ആറ്) നിലവാരം പ്രാബല്യത്തിലെത്തിയതുമൊക്കെ ഇരുചക്രവാഹനവിലയിൽ 15 മുതൽ 18% വരെ വർധനയ്ക്കു വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണു ‘കോവിഡ് 19’ വ്യാപനം ചെറുക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള തിരിച്ചടി.



ജി എസ് ടി നിരക്കിളവ് അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ഇരുചക്രവാഹന വിലയിൽ നിർണായകമായ കുറവ് വരികയും സ്വാഭാവികമായും വിൽപ്പന ഉയരുകയും ചെയ്യും. ‘കോവിഡ്’ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പണം ചെലവിടാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നവരുടെ മനോഭാവം മാറ്റാനും ജി എസ് ടി നിരക്കിളവ് സഹായിക്കുമെന്നു നിർമാതാക്കൾ കരുതുന്നു.



English Summary: GST Council May Revise Tax Slab For Two Wheelers