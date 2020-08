പരീക്ഷണപ്പറക്കൽ വിജയം, സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകേകി ജപ്പാന്റെ പറക്കും കാർ

ഹൈവേയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതു പോലെ ആയാസരഹിതമായി വിമാനയാത്രയും സാധ്യമാവുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന പ്രത്യാശ ശക്തമാക്കി ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ സ്കൈഡ്രൈവ് ഇൻകോർപറേറ്റഡ്. ലോകമെങ്ങും പറക്കും കാർ യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണു സ്കൈഡ്രൈവ് യാത്രക്കാരനെയും വഹിച്ചുള്ള, ഹ്രസ്വമായ പരീക്ഷണപ്പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. കാഴ്ചയിൽ മുന്തിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനോടു സാദൃശ്യമുള്ളതും പ്രൈപ്പല്ലർ ഘടിപ്പിച്ചതുമായ പറക്കും കാർ രണ്ടു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യമാണു കമ്പനി പങ്കുവച്ചത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി വല വിരിച്ച മേഖലയിൽ നടന്ന പരീക്ഷണപ്പറക്കൽ നാലു മിനിറ്റോളം നീണ്ടു.

മൂന്നു വർഷത്തിനകം പറക്കും കാർ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ പരീക്ഷണപ്പറക്കലിനൊടുവിൽ സ്കൈഡ്രൈവ് പദ്ധതി മേധാവി ടൊമൊഹിരൊ ഫുകുസാവ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ പറക്കും കാറിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തൽ വൻ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ നൂറിലേറെ പറക്കും കാർ പദ്ധതികളുടെ ഗവേഷണം പുരോഗതിയിലാണ്. എന്നാൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പദ്ധതികൾ മാത്രമാണു യാത്രക്കാരെ വഹിച്ചുള്ള പരീക്ഷണപ്പറക്കലിൽ വിജയിച്ചതെന്ന് ഫുകുസാവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുരക്ഷിതമെന്നു ബോധ്യമാവുന്ന പക്ഷം ധാരാളം പേർ പറക്കും കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

നിലവിൽ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റു മാത്രമാണു സ്കൈഡ്രൈവിന്റെ പറക്കും കാർ പറന്നത്. എന്നാൽ പറക്കൽ അര മണിക്കൂറോളം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നപക്ഷം വിപുലമായ വിപണിയാണു പറക്കും കാറിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫുകുസാവ കരുതുന്നു. ചൈനയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പറക്കും കാറിനു കയറ്റുമതി സാധ്യതയുമുണ്ട്. വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആശയമാണ് ഇലക്ട്രിക് വെർട്ടിക്കൽ ടേക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിങ് യാനം അഥവാ ഇവിടിഒഎൽ. തത്വത്തിൽ അതിവേഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത യാത്രാസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇവിടിഒഎല്ലിന്റെ ദൗത്യം. വിമാനത്താവളത്തിലെയും നഗരവീഥികളിലെയും തിക്കും തിരക്കും ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വയം പറക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതിനാൽ വൈമാനികരുടെ ചെലവും ഇത്തരം പറക്കും കാറുകളിലില്ല.



എന്നാൽ ബാറ്ററിയുടെ വലിപ്പവും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളുമൊക്കെയാണു പറക്കും കാറിന്റെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രംഗപ്രവേശത്തിനു മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയായ പാനസോണിക് കോർപറേഷന്റെയും വിഡിയൊ ഗെയിം ഡവലപ്പറായ ബന്ദായ് നാംകോയുടെയുമൊക്കെ ധനസഹായത്തോടെ 2012ലായിരുന്നു സ്കൈഡ്രൈവ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിൽ കാർട്ടിവേറ്റർ എന്നു പേരിലാണു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്.



മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന പ്രദർശന പറക്കലാവട്ടെ പരാജയവുമായി. എന്നാൽ ജപ്പാൻ വികസന ബാങ്കിൽ നിന്നടക്കം അധിക ധനസഹായം ലഭിച്ചതോടെ വികസനം ഊർജിതമാക്കാൻ സ്കൈഡ്രൈവിനു സാധിച്ചു. മൂന്നു വർഷത്തിനകം പറക്കും കാർ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാവുമെന്നത് ജപ്പാൻ സർക്കാരിനും ആവേശം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. 2030 ആകുന്നതോടെ പറക്കും കാർ ഉപയോഗം വിപുലമാവുമെന്നും യാത്രാസൗകര്യം കുറഞ്ഞ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലും ദുരന്ത മേഖലകളിലുമൊക്കെ ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്രദമാവുമെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

