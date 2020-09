മാഗ്‌നൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറു എസ് യു വി നിസാൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ, രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ വരെ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ വാഹനം ഇന്ത്യക്കു മാത്രമായി രൂപകൽപന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മൈലേജിനു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വികസ്വര രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നിർമിക്കുന്ന വാഹനം എന്ന യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും നൽകാതെയാണ് മാഗ്‌നൈറ്റിനെ നിസാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മികച്ച സ്റ്റൈലും ആധുനിക ഇന്റീരിയറുമായി എത്തുന്ന വാഹനത്തിന് സവിശേഷമായ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ടാകും. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത നിസാന്‍ മാഗ്‌നൈറ്റ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു കയറ്റുമതി നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാന്തരമായ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ് പാനല്‍ ആയതിനാല്‍ മാഗ്‌നൈറ്റ് കണ്‍സെപ്റ്റിന്റെ ഇന്റീരിയറുകള്‍ വിശാലവും വീതി കൂടിയതുമാണ്. പ്രത്യേക ആകൃതിയും ക്ലിഫ് സെക്ഷനും ഉള്ള എയര്‍ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, സ്‌പോര്‍ട്ടി ഭാവം നല്‍കുകയും എസ്‌യുവി അനുഭവം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതല്‍ സുഖസൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്‌പോർട്ടി മോണോ-ഫോം ഷേപ്പ് സീറ്റാണ് വാഹനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



വാഹനത്തിന്റെ ബോഡിയില്‍ ദൃഡവും ചലനാത്മകവുമായ ഒരു ഭാവം വരുത്തിയാണ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വാഹനം ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും നിസാന്‍ മോട്ടോര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഡിസൈന്‍ മാനേജര്‍ തകുമി യൊനിയാമ പറഞ്ഞു.



ജപ്പാനില്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത നിസാന്‍ മാഗ്‌നൈറ്റ് കണ്‍സെപ്റ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ മോഷനില്‍ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുന്‍ഭാഗവും ഗ്രില്‍ ഫ്രെയിമും കാഠിന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വളരെ നേര്‍ത്തതും ഷാര്‍പ്പുമായ എല്‍ഇഡി ഹെഡ് ലാമ്പുകളും എല്‍-ആകൃതിയിലുള്ള ഡേ-ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും ആളുകളില്‍ മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാറിന് ഒരു ബോള്‍ഡ് ലുക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ‌‌നിസാന്‍ മോട്ടോര്‍ ഇന്ത്യ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് ശ്രീവാസ്തവ പറയുന്നത്.



സാങ്കേതികവിദ്യയാല്‍ സമ്പന്നവും സ്‌റ്റൈലിഷുമായ ബി-എസ്‌യുവി ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തും. മാഗ്‌നറ്റിക്, ഇഗ്‌നൈറ്റ എന്നീ പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് മാഗ്‌നൈറ്റ് എന്ന പേര്. വാഹനത്തിന്റെ രൂപകല്‍പനയെയും ഗുണങ്ങളെയും പ്രമുഖമാക്കുന്നതാണ് മാഗ്‌നൈറ്റ് എന്ന പദം. നിസാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇഗ്‌നൈറ്റ് എന്ന വാക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ടെക്‌നോളജിയോടെ എത്തുന്ന മാഗ്നൈറ്റ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഗെയിം ചെയിഞ്ചര്‍ വാഹനമായിരിക്കും എന്നാണ് നിസാൻ പറയുന്നത്.



