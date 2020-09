66,000 രൂപ വിലക്കുറവിൽ നാലാം തലമുറ സിറ്റി

പുതിയ സിറ്റിക്കൊപ്പം മുൻതലമുറ മോഡലിന്റെയും വിൽപന തുടരാൻ ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട കാഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്(എച്ച് സി ഐ എൽ). കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് ഇടത്തരം സെഡാനായ സിറ്റിയുടെ അഞ്ചാം തലമുറ ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാലാം തലമുറ സിറ്റിയുടെ താഴ്ന്ന വകഭേദങ്ങൾ നിലനിർത്താനാണ് ഹോണ്ടയുടെ തീരുമാനം. ഗണ്യമായ വിലക്കിഴിവോടെയാണ് നാലാം തലമുറ സിറ്റി വിൽപ്പനയിൽ തുടരുക; കാറിന്റെ ‘എസ് വി’, ‘വി’ വകഭേദങ്ങൾ യഥാക്രമം 9.30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുമാണു ഡൽഹി ഷോറൂമിൽ ലഭിക്കുക. മുമ്പ് യഥാക്രമം 9.91 ലക്ഷം രൂപയും 10.66 ലക്ഷം രൂപയുമായിരുന്നു ഈ വകഭേദങ്ങളുടെ ഷോറൂം വില. ചുരുക്കത്തിൽ പുത്തൻ ‘സിറ്റി’ എത്തിയതോടെ വിലയിൽ 61,000 മുതൽ 66,000 രൂപ ഇളവോടെയാണ് ഹോണ്ട നാലാം തലമുറ മോഡൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം 1.5 ലീറ്റർ എസ് ഒ എച്ച് സി, ഐ — വിടെക് പെട്രോൾ എൻജിനോടെ മാത്രമാണു നാലാം തലമുറ ‘സിറ്റി’ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക; 119 പി എസ് വരെ കരുത്തും 145 എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എൻജിനു കൂട്ടായി അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർബോക്സ് മാത്രമാണു ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യത. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പരിഷ്കാരത്തോടെ പുതിയ ‘സിറ്റി’യുടെ ‘വി’ വകഭേദവും പഴയ ‘സിറ്റി’യുടെ അടിസ്ഥാന വകഭേദമായ ‘എസ് വി’യുമായുള്ള വില വ്യത്യാസം 1.70 ലക്ഷത്തോളം രൂപയായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വകഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കി താരതമ്യം ചെയ്താൽ നാലാം തലമുറ, അഞ്ചാം തലമുറ ‘സിറ്റി’കൾക്കിടയിൽ വിലയിലെ അന്തരം 99,000 രൂപയോളമാണ്.

മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തോടെയാണു നാലാം തലമുറ ‘സിറ്റി’യുമെത്തുന്നത്; 15 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽ, ഓക്സിലറി/ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി സഹിതം 3.5 ഇഞ്ച് എൽ സി ഡി ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ, ഓട്ടമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പിന്നിൽ എ സി വെന്റ്, കീ രഹിത എൻട്രി, ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, മുന്നിൽ ഇരട്ട എയർബാഗ് എന്നിവയൊക്കെ കാറിലുണ്ട്. ‘വി’ വകഭേദത്തിലാവട്ടെ ഇതിനു പുറമെ ടേൺ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സഹിതമുള്ള ഔട്ടർ റിയർവ്യൂ മിറർ, ക്രോം ഡോർ ഹാൻഡിൽ, സ്മാർട്ഫോൺ സംയോജിപ്പിക്കാവുന്ന ഏഴ് ഇഞ്ച് ടച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ്(ഡിജി പാഡ്), പുഷ് ബട്ടൻ സ്റ്റാർട്, മൾട്ടി വ്യൂ റിയർ കാമറ, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്.



അഞ്ചാം തലമുറ ‘സിറ്റി’യുടെ അടിസ്ഥാന വകഭേദമായ ‘വി’യിൽ 15 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽ, എട്ട് ഇഞ്ച് ടച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനം, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, ടിൽറ്റ് ആൻഡ് റീച് അഡ്ജസ്റ്റബ്ൾ സ്റ്റീയറിങ്, നാല് എയർ ബാഗ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിവയൊക്കെ ഹോണ്ട ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പോരെങ്കിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകളോടെ പുത്തൻ ‘സിറ്റി’ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നുമുണ്ട്. കാറിലെ 1.5 ലീറ്റർ ഡി ഒ എച്ച് സി, ഐ വി ടെക് പെട്രോൾ എൻജിന് 121 പി എസ് വരെ കരുത്തും 145 എൻ എമ്മോളം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കാനാവും. ആറു സ്പീഡ് മാനുവൽ, സി വി ടി ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർബോക്സുകളാണു ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യതകൾ. അതേസമയം എർത്ത് ഡ്രീംസ് ശ്രേണിയിലെ 1.5 ലീറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനു കൂട്ട് ആറു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർബോക്സ് മാത്രമാണ്.

English Summary: 4th gen Honda City prices reduced by up to Rs 66,000