8.37 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സൺറൂഫ് സഹിതം ടാറ്റ നെക്സോണ്‍

രാജ്യത്ത് സൺറൂഫ് സഹിതം വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാർ എന്ന പെരുമ ഇനി ടാറ്റ നെക്സോണു സ്വന്തം. നെക്സോൺ ശ്രേണിയിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ച പുതുവകഭേദങ്ങളായ എക്സ്എം (എസ്), എക്സ്എംഎ (എസ്) എന്നിവയ്ക്ക് 8.37 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10.30 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണു ഡൽഹിയിലെ ഷോറൂം വില. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകൾക്കു പുറമെ മാനുവൽ, ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർബോക്സുകളോടെയും നെക്സോണിന്റെ പുതുവകഭേദങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്കുണ്ട്.

ഇതുവരെ ബിഎസ്ആറ് എൻജിനോടെയെത്തുന്ന ഹോണ്ട ജാസ് സെഡ്എക്സ് ആയിരുന്നു സൺറൂഫോടെ ലഭ്യമായിരുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാർ. എന്നാൽ ജാസിന്റെ ഷോറൂം വില 8.74 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ എത്തിയതോടെ സൺറൂഫുള്ള കാറിന്റെ വിലയിൽ 37,000 രൂപയോളം കുറവു വന്നു.



നെക്സോണിന്റെ എക്സ് എം വകഭേദത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, ഓട്ടമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാംപ്, സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ ഘടിപ്പിച്ച കൺട്രോൾ, മഴ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈപ്പർ എന്നിവ കൂടി ചേർത്താണു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് നെക്സോണ്‍ എക്സ് എം (എസ്) സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സോൺ എക്സ് എമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം(ഇ എസ് പി), എൽ ഇ ഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപ് സഹിതം പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംപ്, ഡ്രൈവർക്കും സഹഡ്രൈവർക്കും എയർബാഗ്, ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ, ഹർമാന്റെ കണക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, മൾട്ടി ഡ്രൈവ് മോഡ് തുടങ്ങിയ ലഭ്യമായിരുന്നു.



English Summary: Tata Nexon XM(S) Launched; is Most Affordable Car With a Sunroof