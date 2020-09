തിരിക്കില്ലാതെ ടോള്‍ പ്ലാസ കടക്കുന്നതിന് വാഹനത്തില്‍ ഫാസ്ടാഗ് ഇനിയും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പണിയാകും. 2021 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഫാസ്ടാഗ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കവറേജ് എടുക്കാനാവില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഉപരിതലഗതാഗത വകുപ്പ് നടപടികള്‍ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഡിസംബര്‍ 2017 ന് മുമ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്ത നാലുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 2021 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന നടപടിക്രമവും വുകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങി.

പുതുതായി വില്‍പന നടത്തുന്ന നാലു ചക്രവാഹനങ്ങള്‍ക്ക ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്നു. വാഹന ഡീലര്‍മാരോ നിര്‍മാതാക്കളോ ഇതു ഉറപ്പു വരുത്തിയിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം. എന്നാല്‍ പഴയ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് കര്‍ക്കശമാക്കിയിരുന്നില്ല. അതേസമയം നാഷണല്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഉള്ള വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പഴയാതാണെങ്കിലും 2019 ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. 15 വര്‍ഷം പഴക്കമുളള പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഫാസ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിര്‍ദേശം ചട്ടമാകുന്നതോടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളും ഫാസ്ടാഗ് പരിധിയില്‍ വരും.



രാജ്യത്തെ ടോള്‍ പ്ലാസകളില്‍ കാത്ത് കിടക്കാതെ വാഹന നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം. ഫാസ്ടാഗ് റീഡ് ചെയ്ത് സ്വയം പണം അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി വേരിഫൈ ചെയ്ത് പണം നല്‍കി ബാക്കി വാങ്ങി ടോള്‍ പ്ലാസ കടക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ ലാഭിക്കാം. വാഹനത്തിന്റെ മുന്‍വശത്തെ ഗ്ലാസില്‍ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാസ്ടാഗ് സ്റ്റിക്കര്‍ റീഡ് ചെയ്താണ് മുന്‍കൂറായി അക്കൗണ്ടിലിട്ടിരിക്കുന്ന പണം എടുക്കുന്നത്.



