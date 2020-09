രാജ്യത്തെ 69,000 പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഇനി ഇവി ചാർജിങ്ങും

വൈദ്യുത വാഹന(ഇ വി) വിൽപ്പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി രാജ്യത്തെ 69,000 പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ബാറ്ററി ചാർജിങ് കിയോസ്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഒപ്പം പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികൾ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന, കമ്പനി ഓൺഡ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റഡ്(കോകോ) വിഭാഗം പമ്പുകളിൽ ഇ വി ചാർജിങ് കിയോസ്ക് നിർബന്ധമാക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖല(എൻ സി ആർ)യ്ക്കു പുറമെ കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, ഹൈദരബാദ്, ബെംഗളൂരു, വഡോദര, ഭോപാൽ നഗരങ്ങളിലും ദേശീയപാതയോരങ്ങളിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കം.‌

വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം അവലോകനം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രി ആർ കെ സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചത്. പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനി(ഒ എം സി)കളുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ‘കോകോ’ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ചാർജിങ് കിയോസ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനാണു പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള നിർദേശം. ലൈസൻസ്/ഫ്രാഞ്ചൈസി വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ചാർജിങ് കിയോസ്ക് എങ്കിലും സജ്ജീകരിക്കാനാണു ശ്രമം. ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ്ങിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ലഭ്യമാവുമെന്നതാണു നേട്ടം.

പോരെങ്കിൽ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ പ്രകാരം പുതിയ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ബദൽ ഇന്ധന സാധ്യത നിർബന്ധമായും ലഭ്യമാക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന മിക്ക പെട്രോൾ പമ്പുകളും ബദൽ ഇന്ധന വിഭാഗത്തിൽ വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനാണു താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള പമ്പുകളിൽ കൂടി വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് കിയോസ്ക് സജ്ജമാക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പമ്പുകളിലെല്ലാം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമായാൽ കൂടുതൽ പേർ വൈദ്യുത വാഹനം വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധരാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. നിലവിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ അപര്യാപ്തതകളാണു വൈദ്യുത വാഹനം വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നു പലരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത്.



രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 69,924 പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൊതു മേഖല എണ്ണ കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 29,368 പമ്പുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓയിലാണ് ഈ രംഗത്തെ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാർ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിന് 16,707 പമ്പുകളും ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന് 16,492 ഇന്ധന വിൽപ്പന ശാലകളുമുണ്ട്.



സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, നയാര എനർജി(പഴയ എസ്സാർ ഓയിൽ), റോയൽ ഡച് ഷെൽ എന്നിവയ്ക്കാണു പെട്രോൾ പമ്പുകളുള്ളത്. നയാരയ്ക്ക് 5,756 പമ്പുകളുള്ളപ്പോൾ റിയലൻസ് ഇന്ധന വിൽപ്പനശാലകളുടെ എണ്ണം 1,400 മാത്രമാണ്. റോയൽ ഡച് ഷെല്ലിനാവട്ടെ വെറും 194 പെട്രോൾ പമ്പുകളാണുള്ളത്.



English Summary: Govt mulls Installing EV Charging Kiosks at around 69,000 Petrol Pumps in India