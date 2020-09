1.82 സെക്കന്റിൽ നാലു ടയറും മാറും, ട്രാക്കിലെക്കാൾ വേഗം പിറ്റ്സ്റ്റോപ്പിൽ: 5 റെക്കോർഡുകൾ–വിഡിയോ

ഫോര്‍മുല വണ്ണിലെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് വെറുമൊരു സ്റ്റോപ്പല്ല. നിമിഷങ്ങള്‍കൊണ്ട് നാലു ടയറുകളും മാറിയ ശേഷമാണ് ഓരോ മത്സരാര്‍ഥികളും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. സ്ലോമോഷനില്‍ കണ്ടാല്‍ മാത്രമേ പിറ്റ് സ്റ്റോപില്‍ നടക്കുന്ന ടീം വര്‍ക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മനസിലാകൂ. 1.82 സെക്കന്റാണ് നിലവിലെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോർഡ്.

രണ്ടു സെക്കന്റ് പൂര്‍ത്തിയാകും മുമ്പ് നാലു ടയറുകളും മാറി പുതിയത് ഇട്ട ശേഷം റേസിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. റേസിംഗ് ഡ്രൈവറുടെ വ്യക്തിഗത മികവിനൊപ്പം ടീം വര്‍ക്കിനും ഫോര്‍മുല വണ്ണില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണിത്. ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും റേസിംഗ് ട്രാക്കിനൊപ്പം പിറ്റ് സ്റ്റോപിലെ കൂടി വേഗതയായിരിക്കും.



2019ലെ ബ്രസീലിയന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീയില്‍ റെഡ്ബുള്‍ റേസിംഗ് ടീം സ്ഥാപിച്ച 1.82 സെക്കന്റാണ് നിലവിലെ ഫോര്‍മുല വണ്‍ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോഡ്. ഇത് റെഡ്ബുള്ളിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ മാക്‌സ് വെസ്റ്റാപ്പനെ പോഡിയത്തില്‍ ഒന്നാമതെത്തിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. സീസണിലെ മൂന്നാം ജയമായിരുന്നു അന്ന് വെസ്റ്റാപ്പന്‍ നേടിയത്. ഫോര്‍മുല വണ്ണിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അഞ്ച് പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം.



1. റെഡ്ബുള്‍ 2019 ബ്രസീലിയന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീ, 1.82 സെക്കന്റ്

പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോഡില്‍ ആദ്യ അഞ്ചില്‍ നാലും റെഡ്ബുള്‍ ടീമിന്റെ പേരിലാണ്. അതില്‍ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് 2019 ബ്രസീലിയന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീയില്‍ സ്ഥാപിച്ച 1.82 സെക്കന്റിന്റെ തന്നെ. ഫോര്‍മുല വണ്‍ വെബ് സൈറ്റ് നല്‍കുന്ന വിവര പ്രകാരം മുന്‍ റെക്കോർഡിനേക്കാള്‍ 0.06 സെക്കന്റ് കുറവാണ് ബ്രസീലിയന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീയില്‍ മാക്‌സ് വെസ്റ്റാപ്പന്റെ ടയറുകള്‍ മാറ്റി പുതിയത് ഇടാന്‍ റെഡ്ബുള്‍ എടുത്തത്. എല്ലാ റെക്കോഡുകളും തകര്‍ക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോഡിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ടില്ല.

2. റെഡ്ബുള്‍, 2019 ജര്‍മ്മന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീ, 1.88 സെക്കന്റ്

രണ്ടാമത്തെ ഫോര്‍മുല വണ്ണിലെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോഡും റെഡ് ബുള്ളിന്റെ പേരിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെയായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡും റെഡ്ബുള്‍ ടീം ഇട്ടത്. ജര്‍മന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീക്കിടെ 1.88 സെക്കന്റുകൊണ്ടാണ് റെഡ്ബുള്‍ ടീം പിറ്റ് സ്റ്റോപ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ അപകടസാധ്യതയുള്ള ജർമന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീക്കിടെ റെഡ് ബുള്‍ ടീമിന്റെ ഈ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് സഹായം ലഭിച്ചതും മാക്‌സ് വെസ്റ്റാപ്പനായിരുന്നു.

3. റെഡ്ബുള്‍, 2019 ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാന്റ് പ്രീ, 1.91 സെക്കന്റ്

അതേ 2019, അതേ റെഡ്ബുള്‍ ടീം. ഒരിക്കല്‍ കൂടി റെഡ്ബുള്‍ സംഘം ഒത്തുപിടിച്ചതോടെ മറ്റൊരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോർഡ് കൂടി പിറന്നു. ഇക്കുറി ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാന്റ് പ്രീയില്‍ 1.91 സെക്കന്റുകള്‍ക്കകമായിരുന്നു അവര്‍ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. റെഡ് ബുള്‍ ടീമിന്റെ പിറ്റ് സ്റ്റോപിലെ മിന്നല്‍ വേഗം സ്ലോ മോഷനിലാണ് കൂടുതല്‍ ആസ്വദിക്കാനാവുക. കണ്ടു നോക്കൂ.‌ ഇക്കുറി വെസ്റ്റാപ്പനായിരുന്നില്ല റെഡ്ബുള്ളിന്റെ ഡ്രൈവറെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. വെസ്റ്റാപ്പന്റെ മുന്‍ സഹതാരമായിരുന്ന പിയറി ഗാസ്ലിയുടെ റേസിംഗ് കാറിന്റെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ് റെഡ്ബുള്‍ ടീം 1.91 സെക്കന്റില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

4. വില്യംസ്, 2016 അസര്‍ബെയ്ജാന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീ, 1.92 സെക്കന്റ്

സെക്കന്റിന്റെ നൂറിലൊരംശം, അതാണ് മൂന്നാമത്തേയും നാലാമത്തേയും ഫോര്‍മുല വണ്‍ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോർഡുകള്‍ തമ്മിലുള്ള അന്തരം. ബ്രിട്ടീഷ് ഫോര്‍മുല വണ്‍ റേസിംഗ് ടീമായ വില്യംസിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പിറ്റ് സ്റ്റോപിന്റെ 2016 മുതല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം റെക്കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അസര്‍ബെയ്ജാന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീയില്‍ ഏഴാം ലാപ്പിനൊടുവിലാണ് ഫിലിപ് മാസ പിറ്റ് സ്റ്റോപിലെത്തിയത്. 1.92 സെക്കന്റില്‍ ടീം വില്യംസ് മാസയുടെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. റെഡ്ബുള്‍ ടീമിന്റെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് യുഗത്തിന് മുമ്പ് പിറ്റ് സ്റ്റോപില്‍ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചവരാണ് വില്യംസ് റേസിംഗ് ടീം.

5. റെഡ്ബുള്‍ 2013 അമേരിക്കന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീ, 1.923 സെക്കന്റ്

വീണ്ടും റെഡ്ബുള്‍. പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോഡില്‍ കാര്യമായ എതിരാളികളില്ലാത്ത റെഡ്ബുള്‍ ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയും തോറും കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യ അഞ്ച് പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോർഡുകളില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള റെക്കോർഡ് കൂടിയാണിത്. നാലാം സ്ഥാനത്തെ വില്യംസ് ടീമിന്റെ റെക്കോർഡ് 1.92 സെക്കന്റാണെങ്കില്‍ 2013ല്‍ റെഡ്ബുള്‍ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് 1.923 ആയിരുന്നു. കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡും ഇതുതന്നെ. അമേരിക്കന്‍ ഗ്രാന്റ് പ്രീയില്‍ മാര്‍ക്ക് വെബ്ബറാണ് റെഡ്ബുള്ളിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നത്. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളം ഫോര്‍മുല വണ്‍ റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തില്‍ പിറ്റ് സ്റ്റോപ് റെക്കോർഡ് ഇതായിരുന്നു.

English Summary: Here are 5 of the Fastest Pit Stops in F1 history