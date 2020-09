മാക്സി സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ചരിത്രം രചിക്കാൻ പുതിയ ഹോണ്ട ഫോഴ്സ, ഒക്ടോബർ 14ന്

ഫോഴ്സ ശ്രേണിയിൽ പുതിയ സ്കൂട്ടർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട തയാറെടുക്കുന്നു. പുതിയ സ്കൂട്ടറിന്റെ രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ അരങ്ങേറ്റം ഒക്ടോബർ 14നാണു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഫോഴ്സ 125, ഫോഴ്സ 300 സ്കൂട്ടറുകളാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ ഹോണ്ട മോട്ടോർ കമ്പനി വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കുന്നത്.



പുതിയ സ്കൂട്ടർ അവതരണത്തിന്റെ സൂചനയായി ഫോഴ്സ കുടുംബം വിപുലമാവുന്നു എന്നു മാത്രമാണു ഹോണ്ട പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറം പുതിയ സ്കൂട്ടർ സംബന്ധിച്ച സൂചനയൊന്നും ഹോണ്ട ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഫോഴ്സ ശ്രേണിയിൽ പുതിയ മോഡൽ കടന്നു വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അത് എൻജിൻ ശേഷിയേറിയ സ്കൂട്ടറാവുമോ അതോ നിലവിലുള്ള ഫോഴ്സ സ്കൂട്ടറുകളുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാവുമോ എന്നതിലാണ് അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നത്. എക്സ്–എ ഡി വി പോലെ, ശേഷിയേറിയ ‘ഫോഴ്സ’ എത്തുമെന്നതാണൊരു സാധ്യത; അങ്ങനെയെങ്കിൽ ‘എക്സ് — എ ഡി വി’ പോലെ 750 സി സി എൻജിനുള്ള ‘ഫോഴ്സ’യാവും ഒക്ടോബർ 14ന് അരങ്ങേറുക.

അതല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഫോഴ്സ ശ്രേണി പുതിയ എൻജിനോടെ അടുത്ത വർഷം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാനാവും ഹോണ്ട തയാറെടുക്കുന്നത്. ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ശേഷിയേറിയ 350 സി സി എൻജിനോടെ ‘ഫോഴ്സ 300’ ഹോണ്ട തായ്ലൻഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ 279 സി സി എൻജിനോടെയാണ് ‘ഫോഴ്സ 300’ എത്തുന്നത്; മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനക്ഷമതയ്ക്കായി ഇതിനു പകരം 330 സി സി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച ‘ഫോഴ്സ 350’ ആയിരുന്നു ഹോണ്ട അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.



‘ഫോഴ്സ’ ശ്രേണിയുടെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ചേർന്നു പോകുന്ന മോഡലാണു വരുന്നതെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന ഹോണ്ടയുടെ ടീസർ വിഡിയോയിലുണ്ട്; മുൻ കൗളും എൻജിൻ കേസിങ്ങുമൊക്കെയാണു വിഡിയോയിൽ ദൃശ്യമാവുന്നത്. കാഴ്ചയിൽ മാക്സി സ്കൂട്ടർ പോലിരിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ ‘ഫോഴ്സ’യിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും ക്രൂസ് കൺട്രോളുമൊക്കെ ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗികമായി ഹോണ്ടയുടെ ‘ഫോഴ്സ’ ശ്രേണി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കില്ല. ഈ സ്കൂട്ടറുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇക്കൊല്ലം ആദ്യം ഹോണ്ട പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച കടുത്ത വെല്ലുവിളി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ‘ഫോഴ്സ’ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നു കരുതാനാവില്ല.



English Summary: New Honda Forza to be unveiled on October 14