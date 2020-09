ചെന്നൈയ്ക്കു പുറത്ത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ആദ്യ നിർമാണശാല അർജന്റീനയിൽ

ബുള്ളറ്റ് നിർമാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബൈക്ക് അസംബ്ലിങ് യൂണിറ്റ് അർജന്റീനയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2018 മുതൽ ബുള്ളറ്റ് ശ്രേണിയുടെ വിതരണക്കാരായ ഗ്രുപ്പൊ സിംപയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അർജന്റീനയിലെ അസംബ്ലി പ്ലാന്റ് യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. ചെന്നൈയ്ക്കു പുറത്ത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ആദ്യ നിർമാണശാലയാണ് അർജന്റീനയിലേത്.

അർജന്റീനിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിനു സമീപം കംപാനയിൽ ഗ്രുപ്പൊ സിംപയ്ക്കുള്ള നിർമാണശാലയിലാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ അസംബ്ലിങ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കിറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കംപാനയിലെ ശാലയിൽ അസംബ്ൾ ചെയ്താവും റോയൽ എൻഫീൽഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപണികളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്നു മോഡലുകളാണു റോയൽ എൻഫീൽഡ് അർജന്റീനയിൽ അസംബ്ൾ ചെയ്യുക: ‘ഹിമാലയൻ’, ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’. ഈ മാസം തന്നെ അർജന്റീനയിൽ നിർമിച്ച ബൈക്കുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാനാവുമെന്നാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പ്രതീക്ഷ.



റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന വിപണികൾ ബ്രസീലും അർജന്റീനയും കൊളംബിയയുമാണ്. ഇടത്തരം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെ വിൽപ്പന പരിഗണിച്ചാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി അർജന്റീനയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അർജന്റീനയിൽ അഞ്ചു സ്റ്റോറുകൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലായി 31 സ്റ്റോറുകളും 40 റീട്ടെയ്ൽ ടച് പോയിന്റുകളുമാണു കമ്പനിക്കുള്ളത്.



ആഗോളതലത്തിലാവട്ടെ അറുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണു നിലവിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നത്. 82 ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറുകൾക്കു പുറമെ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് അറുനൂറ്റി അറുപതോളം ഡീലർഷിപ്പുകളും റോയൽ എൻഫീൽഡിനുണ്ട്. മിൽവൗകി, ലണ്ടൻ, പാരിസ്, മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്സലോന, മെൽബൺ, സാവോപോളൊ, ബൊഗോട്ട, മെഡെലിൻ, മെക്സിക്കോ സിറ്റി, ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്, ദുബായ്, ബാങ്കോക്ക്, ജക്കാർത്ത്, മനില, ഹോചിമിൻ സിറ്റി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: Royal Enfield to Set up an Assembly unit in Argentina, its First Outside of India