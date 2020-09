നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസ ഇനി ആഫ്രിക്കയുടെ സ്റ്റാർലെറ്റ്: മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗ്ലാൻസ കടൽ കടക്കുന്നു

മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നിർമിച്ചു നൽകുന്ന പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ഗ്ലാൻസ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിപണിയിലും വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കളായ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ ഒരുങ്ങുന്നു. മാരുതി സുസുക്കിക്ക് ബലേനൊയും ടൊയോട്ട കിർലോക്സർ മോട്ടോറിന് ഗ്ലാൻസയുമൊക്കെയായ കാറിന്റെ പേരു പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിലെത്തുമ്പോൾ ‘ടൊയോട്ട സ്റ്റാർലെറ്റ്’ എന്നായി മാറുമെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന എൻട്രി ലവൽ ഹാച്ച്ബായ്ക്കുകൾക്കു ടൊയോട്ട ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വ്യാപാരനാമമാണു ‘സ്റ്റാർലെറ്റ്’. ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് ‘യാരിസ്’ എത്തിയതോടെയായിരുന്നു ‘സ്റ്റാർലെറ്റ്’ ശ്രേണിയുടെ പിൻമാറ്റം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഹാച്ച്ബാക്കിലൂടെ ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കൻ വിപണിയിൽ ‘സ്റ്റാർലെറ്റ്’ പുനഃരവതരിപ്പിക്കാനാണു ടൊയോട്ടയുടെ തീരുമാനം. ക്രമേണ 47 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണു ടൊയോട്ട ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമിത ‘സ്റ്റാർലെറ്റ്’ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കുക.



പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടൊയോട്ട വിൽക്കുന്ന ‘ഗ്ലാൻസ’യും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിരത്തിലെത്തുന്ന ‘സ്റ്റാർലെറ്റും’ സമാനമാണ്. എങ്കിലും ‘സ്റ്റാർലെറ്റി’നു കരുത്തേകുക സുസുക്കിയുടെ ആദ്യതലമുറ ‘എർട്ടിഗ’യിലും ‘സിയാസി’ന്റെ മുൻ മോഡലിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന 1.4 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാണെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മാരുതി സുസുക്കി ‘ബലേനൊ’യിലും ടൊയോട്ട ‘ഗ്ലാൻസ’യിലുമൊക്കെയുള്ളത് 1.2 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ്.



അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ‘ബലേനൊ’ സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ ടൊയോട്ടയുടെ ‘സ്റ്റാർലെറ്റി’ന് ആഫ്രിക്കയിൽ സുസുക്കിയുടെ ‘ബലേനൊ’യുമായിട്ടും മത്സരിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യവും വിപണന ശൃംഖലയുമൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ ‘സ്റ്റാർലെറ്റി’ലൂടെ ടൊയോട്ട കാര്യമായ നേട്ടം കൊയ്യുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ‘സ്റ്റാർലെറ്റി’ന് ആവശ്യക്കാരേറുന്ന പക്ഷം മാരുതി സുസുക്കിക്ക് ഗണ്യമായ കയറ്റുമതി ഓർഡറുകളും ലഭിക്കുമെന്ന നേട്ടമുണ്ട്.



English Summary: Made-in-India Baleno to be Exported to South Africa as the Toyota Starlet