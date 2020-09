മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സര്‍വ്വീസിന് വെര്‍ച്ചുല്‍ റിയാലിറ്റിയേയും ഉപയോഗിക്കാന്‍ മെഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സ്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ അമേരിക്കയിലാണ് ബെന്‍സിന്റെ വെര്‍ച്ചുല്‍ റിമോട്ട് സപ്പോര്‍ട്ട് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുക. ഇതുവഴി പ്രാദേശിക ഡീലര്‍മാരുടെ ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍ക്ക് മെഴ്‌സിഡസിന്റെ കാര്‍ വിദഗ്ധരുടെ സേവനം വെര്‍ച്ചുലായി ലഭിക്കും.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തില്‍ സേവനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും നിലവാരവും വര്‍ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ബെന്‍സിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി. പ്രാദേശിക ഡീലര്‍മാരുടെ ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍ കാറുകളും മറ്റും പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ വിആര്‍ ഗോഗിള്‍സ് വഴി വിദഗ്ധര്‍ക്കും ഇതേ കാര്യങ്ങള്‍ കാണാനാകും. ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 3ഡി ചിത്രങ്ങള്‍, ഡോക്യുമെന്റുകള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അപ്പോള്‍ തന്നെ കൈമാറാനും സാധിക്കും. ബെന്‍സിന്റെ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക ഡീലര്‍ഷിപ്പ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗം വരച്ചു കാണിക്കാനും വിആര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകൊണ്ട് കഴിയും.



ഹോളോലെന്‍സ് 2 വിആര്‍ ഗോഗിള്‍സ്, ഡൈനാമിക് 365 റിമോട്ട് അസിസ്റ്റ്, വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്ന സംവിധാനം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹകരണം. ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ കോളുകളും ഇമെയിലുകള്‍ വഴിയുള്ള വിവര കൈമാറ്റവുമൊക്കെ കുറക്കാനാകും. ഇതുവഴി സമയലാഭവും കൃത്യതയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിയും വര്‍ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് മെഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സിന്റെ പ്രതീക്ഷ.



'ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകള്‍ ഓരോന്നും 10 കോടി വരികളുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പുതിയ സൗകര്യം വഴിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ ഡീലര്‍മാര്‍ക്ക് അതിവേഗത്തില്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഓണ്‍സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ കുറയുന്നതുവഴി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍ക്കും സമയവും ലാഭിക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തോളോടുതോള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരു വിദഗ്ധനുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ അനുഭവം' മെഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സിന്റെ കസ്റ്റമര്‍ സര്‍വീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ട്രൈബര്‍ പുതിയ സംവിധാനത്തെ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.



ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ഒരു ഡസനോളം ഡീലര്‍ഷിപ്പുകളിലായിരുന്നു ഈ സംവിധാനം ബെന്‍സ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റോടെ സംവിധാനം വിജയമാണെന്ന് കണ്ടതോടെ അമേരിക്കയിലെ 383 ഡീലര്‍ഷിപ്പുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിആറിന്റെ വരവോടെ കാറുകളുടെ ടെക്‌നിക്കല്‍ വിദഗ്ധരുടെ എണ്ണം കുറക്കാനാകുമെന്നും ബെന്‍സ് വിലയിരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.



