ഇനി വിമാനം പക്ഷികളെപ്പോലെ പറക്കും, അതും ‘V’ ആകൃതിയിൽ

ദേശാടനപക്ഷികള്‍ 'V' ആകൃതിയില്‍ കൂട്ടമായി പറക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുറഞ്ഞ ഊര്‍ജ്ജം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ ദൂരം പറക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ പറത്തുന്നത്. പക്ഷികളുടെ ഈ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്ന് കൂട്ടമായി 'V' ആകൃതിയില്‍ പറന്ന് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എയര്‍ബസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില വിമാനകമ്പനികളുടെ ശ്രമം. പ്രാഥമിക കണക്കുകൂട്ടലില്‍ പത്ത് ശതമാനം വരെ ഇന്ധനം ഇത്തരം പക്ഷി മാതൃകാ പറക്കലിലൂടെ ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് എയര്‍ബസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

ഫെല്ലോഫ്‌ളൈ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറക്കലിനിടെ വിമാനങ്ങള്‍ ഒന്നിനുപിറകെ മറ്റൊന്നായി പറക്കും. പിന്നില്‍ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് കുറവ് ഇന്ധനം മാത്രം മതിയാകുമെന്നതാണ് ഗുണം. വൊര്‍ട്ടെക്‌സ് സര്‍ഫിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വിദ്യ ദേശാടനപക്ഷികള്‍ മാത്രമല്ല സൈക്ലിങ് താരങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദീര്‍ഘദൂരസൈക്കിളോട്ട മത്സരങ്ങളില്‍ മുന്നില്‍ പോകുന്ന സൈക്കിള്‍ താരത്തേക്കാള്‍ വശങ്ങളില്‍ പോകുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും കൂടുതല്‍ എളുപ്പം.



രണ്ട് എ350 എയര്‍ബസുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണ പറക്കല്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ആരംഭിക്കും. സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള പരീക്ഷണപറക്കല്‍ അടുത്ത വര്‍ഷവും ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ 2025നകം വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി പറക്കുന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുമെന്നാണ് എയര്‍ബസിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 3-4 ദശലക്ഷം കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പുറന്തള്ളല്‍ കുറക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.



ഒരു വിമാനത്തിനോട് തൊട്ടടുത്തുകൂടെ മറ്റൊന്ന് പറക്കുകയെന്നത് എങ്ങനെ വന്നാലും അപകടസാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇക്കാര്യം മറ്റാരെക്കാളും വ്യോമയാന കമ്പനികള്‍ക്കറിയാം. വലിയ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ചെറു വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നാല്‍ വായുവിന്റെ ചുഴിയില്‍ പെട്ട് കറങ്ങിപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതടക്കമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിലൂടെയും എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ മൂലവും പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



നിലവില്‍ ഓരോ വ്യോമപാതയിലും വിമാനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏതാണ്ട് 30-50 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍(55-90 കിലോമീറ്റര്‍) വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി രണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ആയിരം അടി കുത്തനെയുള്ള വ്യത്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള പറക്കലുകള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് വിമാന കമ്പനികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍. മുന്നിലുള്ളതും പിന്നാലെ വരുന്നതുമായ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വിമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോള്‍ വഴിയുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഇതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്.



ഫെല്ലോഫ്‌ളൈ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആശയത്തിനായി എയര്‍ബസിനൊപ്പം ഫ്രഞ്ച് ബീ, സ്‌കാന്‍ഡിനേവിയന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് എന്നീ വിമാന കമ്പനികളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടനും ഫ്രാന്‍സും യൂറോപ്യന്‍ എയര്‍ നാവിഗേഷന്‍ സേവനദാതാക്കളും ഈ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രായോഗിക സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഏതെല്ലാം വിമാനങ്ങളാണ് ഫെല്ലോഫ്‌ളൈ സംവിധാനത്തില്‍ യോജിച്ച് പറക്കാനാവുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.



വ്യോമയാന മേഖലയില്‍ കാര്‍ബര്‍ബഹിര്‍ഗമനം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും നൂതനവും പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ എന്നുമാണ് എയര്‍ബസ് എംഡി പ്രതികരിച്ചത്. ഫെല്ലോഫ്‌ളൈക്കുവേണ്ടിയുള്ള പൈലറ്റുമാര്‍ക്കായുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍ അടക്കം ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില്‍ തന്നെയാകും പ്രാഥമിക പരിഗണനയെന്നും എയര്‍ബസ് സി.ഇ.ഒ ബോര്‍ ഷായേഫര്‍ പറഞ്ഞു.



