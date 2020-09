ഇലക്ട്രിക് വാഹന ലോകത്തെ രാജാവാകാൻ കിയ, 2027നകം 7 വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍

വൈദ്യുത വാഹന മേഖലയിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ കിയ മോട്ടോഴ്സും തയാറെടുക്കുന്നു. 2027നകം ഏഴു പുതിയ വൈദ്യുത വാഹന(ഇവി)ങ്ങൾ ആഗോള വിപണികളിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ നീക്കം. നിലവിൽ സിവി എന്ന കോഡ്നാമത്തിൽ വികസന ഘട്ടത്തിലുള്ള വൈദ്യുത കാർ അടുത്ത വർഷം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. പുത്തൻ ഇ വി ശ്രേണിയുമായി വാഹന വിപണിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇടം നേടാനും കിയയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്.

ഈ വർഷം ആദ്യം കിയ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്ലാൻ എസ് വിപണനതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വൈദ്യുത വാഹന അവതരണങ്ങൾ. പുതുതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവയടക്കം അഞ്ചു വർഷത്തിനകം പൂർണമായും ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന 11 മോഡലുകൾ വിപണിയിറക്കാനാണു കിയയുടെ തീരുമാനം. 2025 ആകുമ്പോഴേക്ക് കൊറിയ, നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ് തുടങ്ങിയ വിപണികളിലെ മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 20% ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന വൈദ്യുത വാഹന(ബി ഇ വി)ങ്ങളിൽ നിന്നാവുമെന്നും കിയ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. 2029 ആകുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തം വിൽപ്പനയിൽ ബി ഇ വികളുടെ വിഹിതം 25% ആക്കി ഉയർത്താനാണു കിയയുടെ പദ്ധതി.



മാതൃസ്ഥാപനമായ ഹ്യുണ്ടേയിയുടെ വൈദ്യുത വാഹന ഉപബ്രാൻഡായ ‘അയോണിക്കി’ന് അടിത്തറയാവുന്ന ഇലക്ട്രിക്ട ഗ്ലോബൽ മൊഡ്യുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോ(ഇ–ജിഎംപി)മിനെ തന്നെയാവും കിയയും ആശ്രയിക്കുക. കിയ മോട്ടോഴ്സിൽ നിലവിൽ വികസന ഘട്ടത്തിലുള്ള മിക്ക വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെയും അടിത്തറ ഇ–ജിഎംപി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇ വികളുടെ വരവിനു മുന്നോടിയായി സ്ഥാപനത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കിയ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുത വാഹന വിൽപ്പനയിലും ഇ വി ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിരുചികളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണീ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. വൈദ്യുത വാഹന മേഖലയിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ രൂപകൽപ്പനാശൈലി സ്വീകരിക്കാനും കിയയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്; ആദ്യ മോഡലായ ‘സി വി’ മുതൽ തന്നെ ഈ പുതിയ ഭാഷയും ശൈലിയും പ്രകടമാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



ഇതോടൊപ്പം ഉപയോക്താക്കളുടെ താൽപര്യത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സർവീസും ബാറ്ററി ലീസിങ്ങും വാഹനം വാടകയ്ക്കോ ദീർഘകാല പാട്ടത്തിനോ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുമൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കാനും കിയയ്ക്കു പരിപാടിയുണ്ട്. ബാറ്ററി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കിയ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുത വാഹന വ്യാപനം മുൻനിർത്തി വിൽപ്പനാന്തര സേവന വിഭാഗത്തിലും കിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. വൈദ്യുത വാഹന സർവീസിങ്ങിനുള്ള വർക്ക് ബേകളുടെ എണ്ണം ഇക്കൊല്ലം അവസാനത്തോടെ 600 ആയി ഉയർത്താനാണു ശ്രമം. 2023ൽ ഇത്തരം ബേകളുടെ എണ്ണം 2,000 ആവുമെന്നാണു കണക്ക്.

അതിവേഗ വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ബി എം ഡബ്ല്യുവും ഡെയ്മ്ലറും ഫോഡും ഫോക്സ്വാഗനുമൊക്കെ ചേർന്ന് യൂറോപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയായ അയോണിറ്റിയിലെ നിക്ഷേപത്തിനു പുറമെ സ്വന്തം നിലയിൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനും കിയയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. യൂറോപ്പിനു പുറമെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും കൊറിയയിലും സ്വന്തം ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കാനാണു കിയയുടെ നീക്കം.

English Summary: Seven new Kia EVs to debut by 2027