നെക്സോൺ മാസവാടകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം, നിരക്ക് കുറച്ച് ടാറ്റ

വൈദ്യുത വാഹനമായ നെക്സോൺ വാടക നിരക്കിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉദാരമാക്കി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന എസ്‌യുവിയായ നെക്സോണിന്റെ പ്രതിമാസവാടക 34,900 രൂപയായാണു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് കുറച്ചത്. നേരത്തെ 36 മാസക്കാലാവധിയുള്ള പദ്ധതിക്ക് പ്രതിമാസം 41,900 രൂപയാണു കമ്പനി ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ മാസത്തവണയിൽ 7,000 രൂപയാണ് ഇളവ്. ഉത്സവകാലം പ്രമാണിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന, ഇലക്ട്രിഫയിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നു പേരിട്ട ഈ പദ്ധതി നവംബർ 30 വരെയാണു പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാവുകയെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പോരെങ്കിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന 100 പേർക്കു മാത്രമാവും ഇലക്ട്രിഫയിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ അവസരം.

നിലവിലുള്ള 18 മാസ, 24 മാസ, 36 മാസ കാലാവധിയുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം ഇലക്ട്രിഫയിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രകാരവും ലഭ്യമാണ്. മുമ്പത്തെ പോലെ വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും റോഡ് നികുതിയുമടക്കമുള്ള തുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഈടാക്കുന്നത്. സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്, ഓൺ കോൾ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് സഹിതം സൗജന്യ പരിപാലനം, യഥാസമയമുള്ള സർവീസിങ്, വീട്ടിലെത്തി വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനും തിരിച്ചെത്തിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം എന്നിവ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളായി കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.



കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വീട്ടിലോ ഓഫിസ് പരിസരത്തോ സ്വന്തമായി വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് സംവിധാനവും സ്ഥാപിച്ചു നൽകും. രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ 45,000 രൂപ കരുതൽ നിക്ഷേപവും ആദ്യ മാസത്തവണയും അടച്ച് ഉപയോക്താവിനു വാഹനം സ്വന്തമാക്കാം; കൂടാതെ പ്രോസസിങ് ഫീസായി 5,000 രൂപയും അടയ്ക്കണം. ഡൽഹി രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖല(എൻ സി ആർ)യിലും മുംബൈ, പുണെ, ഹൈദരബാദ്, ബെംഗളൂരു നഗരങ്ങളിലുമാണു ‘നെക്സൻ ഇ വി’ ഇപ്രകാരം വാടകയ്ക്കു ലഭിക്കുക.



നിലവിൽ മുന്തിയ വകഭേദമായ നെക്സൻ ഇവി എക്സ് സെഡ് ലക്സ് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നത്. മൂന്നു നിറങ്ങളിൽ നെക്സൻ ഇവി ലഭ്യമാണ്. കറുത്ത നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സഹിതമെത്തുന്ന വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ പങ്കാളിയായ ഒറിക്സിന്റെ പേരിലാവും.



ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ലേ ഔട്ടോടെ എത്തുന്ന നെക്സനിൽ 30.2 കിലോവാട്ട് അവർ ശേഷിയുള്ള ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണുള്ളത്; 129 പി എസ് വരെ കരുത്തും 245 എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ നെക്സനിലെ വൈദ്യുത മോട്ടോറിനാവും. കാറിന്റെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 312 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ നെക്സൻ ഇവിക്കാവുമെന്ന് എ ആർ എ ഐ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിലും കാർ 240 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്നാണു ടാറ്റയുടെ വാഗ്ദാനം.

