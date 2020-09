അമിതവേഗം, ബ്രേക് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ടോൾ പ്ലാസയിൽ ലോറി ഇടിച്ചത് 3 വാഹനങ്ങളിൽ: വിഡിയോ

അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ലോറി ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് മൂന്നു വാഹനങ്ങൾ. മധ്യപ്രദേശിലെ ദേവാസിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ടോൾ പ്ലാസയിൽ പണം നൽകാനായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മൂന്നു വാഹനങ്ങളെയാണ് ലോറി ഇടിച്ചു തകർത്തത്.

വേഗത്തിലെത്തിയ ലോറിയുടെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായതോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തതോ ആണ് അപകട കാരണം എന്നാണ് പ്രാധമിക നിഗമനം. മൂന്നു വാഹനങ്ങളും ഇടിച്ചു തകർത്ത ട്രക്കിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി ഓടുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.



അപകടത്തിൽ പെട്ട വാഹനങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകളേറ്റെന്നും സംഭവത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

English Summary: Miraculous Escape for Many After High Speed Truck Rams into Three cars at Toll Plaza