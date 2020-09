ആദ്യ ഥാറിന്റെ 1.11 കോടി രൂപ, ലഭിച്ചത് മഹീന്ദ്രയെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വില

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ടു പുത്തൻ ഥാറിന്റെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് ലേലത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത് മഹീന്ദ്രയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ച വില. 5444 പേർ പങ്കെടുത്ത ലേലത്തിൽ 1.11 കോടി രൂപ മുടക്കി ഡൽഹി സ്വദേശി ആകാശ് മിൻഡയാണ് ഒന്നാം നമ്പർ ഥാർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്നലെ വരെയായിരുന്ന ആദ്യ ഥാർ ലേലം വിളിക്കാനുള്ള അവസരം.‌‌

ലേലത്തിൽ ലഭിച്ച തുകനന്ദി ഫൗണ്ടേഷൻ, സ്വദേശ് ഫൗണ്ടേഷൻ, പി എം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനു ഉടമയുടെ താൽപര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മഹീന്ദ്ര നൽകും. ഓഫ് റോഡറായ ഥാറിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡലിലെ ആദ്യ വാഹനത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ലേലത്തുകയ്ക്കു തുല്യമായ തുക കമ്പനിയും സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നാണു മഹീന്ദ്രയുടെ വാഗ്ദാനം. ഒപ്പം ഉപയോക്താവ് നിർദേശിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ സംരംഭത്തിനു തുക കൈമാറാമെന്നും മഹീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ലേലത്തിനെത്തുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് ആദ്യ യുണിറ്റെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഥാർ ÷1 ബാഡ്ജ് ഇടംപിടിക്കും. ഒപ്പം വാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആളുടെ പേരിലെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ ഉൾക്കുള്ളുന്ന പ്രത്യേക ബാഡ്ജും ഉണ്ടാവും. സീറ്റ് കവറിലും ഡാഷ്ബോഡിലെ പ്രത്യേക ഫലകത്തിലും ഒന്ന് എന്ന ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിനപ്പുറമുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ പ്രത്യേക ഥാറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. എങ്കിലും ലേലം ജയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വകഭേദം തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നു മഹീന്ദ്രയുടെ വാഗ്ദാനമുണ്ട്. എ എക്സ്, എൽ എക്സ് വകഭേദങ്ങളിലായി നാല് എൻജിൻ - ഗീയർബോക്സ് സാധ്യതകളോടെയാണു രണ്ടാം തലമുറ ഥാറിന്റെ വരവ്. ഒപ്പം ആറു നിറങ്ങളിൽ ഇഷ്ട വർണവും ജേതാവിനു തിരഞ്ഞെടുക്കാം.



മഹീന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വീൽസ്(എം എഫ് സി ഡബ്ല്യു) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലേലത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏൺസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങാണു നിർവഹിക്കുന്നത്. ലേലത്തിനുശേഷം മടക്കിനൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കരുതൽ നിക്ഷേപം അടച്ചു വേണം റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ. രണ്ടാം തലമുറ ഥാറിനുള്ള ബുക്കിങ് ഗാന്ധിജയന്തി മുതൽ സ്വീകരിക്കാനാണു മഹീന്ദ്രയുടെ തീരുമാനം. വാഹന വിലയടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അന്നു കമ്പനി പ്രഖ്യാപിക്കും.



