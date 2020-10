ഒമർ ലുലുവിന് നിർമാതാവിന്റെ വക സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ്, മഹീന്ദ്ര ഥാർ; ആ കഥ ഇങ്ങനെ

ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, ചിത്രീകരണം പോലും തുടങ്ങും മുമ്പ് സംവിധായകന് തകർപ്പൻ സമ്മാനം കൊടുത്ത് ഒരു നിർമാതാവ്. ആ ഭാഗ്യവാനായ സംവിധായകൻ മറ്റാരുമല്ല, ഒമർ ലുലുവാണ്. ഹാപ്പി വെഡിങ്, ഒരു അഡാർ ലൗ, ചങ്ക്സ്, ധമാക്ക എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പവർ സ്റ്റാർ . ആ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് രതീഷ് ആനേടത്താണ് ഒമർ ലുലുവിന് മഹീന്ദ്ര ഥാറിന്റെ പുതിയ മോഡൽ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിനയ്ക്കാതെ ലഭിച്ച സന്തോഷമെന്നാണ് ഒമർ ലുലു പറയുന്നത്.

ഒമർ ലുലുവിന്റെ വാക്കുകൾ

ബാബു ആന്റണി, റിയാസ് ഖാൻ തുടങ്ങി ഹോളിവുഡ് നടന്മാരെ വരെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ‍ഡെന്നീസ് ജോസഫാണ് തിരക്കഥ. വിർച്വൽ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ രതീഷ് ആനേടത്താണ് നിർമാണം. രതീഷാണ് ഇപ്പോൾ മഹീന്ദ്ര ഥാർ എനിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയികരിക്കുന്നത്. ഡീസൽ മാനുവൽ മോഡലിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഹാർഡ് ടോപ് മോഡലാണ്. തൃശൂരുള്ള ഹിറ മോട്ടോർസിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഏറ്റവും വലിയ അതിശയം എന്തെന്നാൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പോലും തുടങ്ങും മുമ്പ് ഇങ്ങനെ‌യൊരു സമ്മാനം എനിക്ക് നൽകി എന്നതാണ്.

ഈ ഥാർ വണ്ടി കണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ഒരു സമ്മാനമായി തന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷനായി, അത്ര നല്ല ഔട്പുട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഡെന്നീസ് ജോസഫ് സാറിന്റെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ സിനിമ. ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള സിനിമ അല്ല. പൂർണമായും ആക്ഷൻ മാസ് ത്രില്ലർ ആണ്, പാട്ടോ നായികയോ ഒന്നുമില്ല. നിർമാതാവ് രതീഷ് ചേട്ടൻ ദുബായിൽ ഫോറക്സ് ട്രേഡറാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ്. ഹിറാ മോട്ടോർസിൽ പോയി എക്സിക്യൂട്ടിവിനെ കാണാൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കാണ് വണ്ടി പറഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത്.



കോവിഡ് കാരണം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നീട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബറിലാണ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയോടെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ബോറടി മാറ്റാനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആളുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പോയികിട്ടുമല്ലോ.

മഹീന്ദ്ര ഥാർ

ഒക്ടോബർ 2നാണ് മഹീന്ദ്ര പുതു തലമുറ ഥാറിനെ വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകളിലായി മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നാലു വീൽ ഡ്രൈവ് മോഡലുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഥാറിന്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില 9.80 ലക്ഷം മുതൽ 12.95 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്.



മുമ്പ് ഡീസൽ എൻജിനും മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും മാത്രമായിരുന്നു ഥാറിന്റെ പവർ ട്രെയ്ൻ. എന്നാൽ പുതിയ ഥാറിൽ വ്യത്യസ്ത എൻജിൻ – ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യതകളും മഹീന്ദ്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. പെട്രോൾ എൻജിനൊപ്പം ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സഹിതവും ഈ എസ്​യുവി വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടാവും. 152 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുള്ള മഹീന്ദ്രയുടെ എം സ്റ്റാലിയൻ ശ്രേണിയിലെ 2 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനും കൂട്ടായി ആറു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർ ബോക്സുമാണു ഥാറിൽ. ഓപ്ഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർബോക്സും ലഭ്യമാക്കും.



ഥാറിന്റെ ഡീസൽ വകഭേദങ്ങൾക്കു കരുത്തേകുക 2.2 ലീറ്റർ, 132 ബി എച്ച് പി, എം ഹോക്ക് എൻജിനും. ആറു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർബോക്സാവും ഈ എൻജിനു കൂട്ട്. ഓപ്ഷനൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഐസിനിൽ നിന്നു സംഘടിപ്പിച്ച ആറു സ്പീഡ് ടോർക് കൺവെർട്ടർ ഗീയർബോക്സും ലഭ്യമാക്കും. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിൻ ഭേദമില്ലാതെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലേ ഔട്ടോടെ ഥാർ വിൽപനയ്ക്കുണ്ടാവും.



