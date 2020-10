പ്രമുഖ വൈദ്യുത കാർ നിർമാതാക്കളായ ടെസ്ലയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണി പ്രവേശം അടുത്ത വർഷമുണ്ടാവുമെന്ന സൂചന നൽകി കമ്പനി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇലോൺ മസ്ക്. ഇന്ത്യ വാണ്ട്സ് ടെസ്‌ല എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ടീ ഷർട്ടിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുള്ള ട്വീറ്റിലാണ് കമ്പനി അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് മസ്ക് വ്യക്തമാക്കിയത്. ടെസ്‌ലയ്ക്കായി ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നതിനുള്ള നന്ദിയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി.

വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉപയോഗവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇന്ത്യാ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് ടെസ്‌ലയും കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ടാവാം. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം നേരിട്ട വ്യാപാരമാന്ദ്യത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കാനാവാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യാപാര മേഖല. പിന്നാലെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും കോവിഡ് 19 രോഗബാധയുമൊക്കെ പടർന്നു പിടിച്ചതോടെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടുതൽ ശ്രമകരമായെന്നാണു വാഹന നിർമാതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്ത്യൻ വിപണി പ്രവേശം സംബന്ധിച്ചു മസ്ക് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെ 2020ൽ ടെസ്‌ല കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലെത്തുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലും മസ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ടെസ്‌ല എപ്പോഴാവും ഇന്ത്യയിലെത്തുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനകം അതു യാഥാർഥ്യമാവുമെന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ മറുപടിയെന്നു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിലെത്താൻ അതീവ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും മസ്കിനും ടെസ്‌ലയ്ക്കും ഈ വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കമ്പനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കൊല്ലമോ അടുത്ത വർഷമോ ഇന്ത്യയിലെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നു 2019 മാർച്ചിലും മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തണമെന്നാണു മോഹം. അതു സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം തീർച്ചയായും എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് മസ്ക് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച മറുപടി.

അതിനിടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളാണു തന്റെ സ്വപ്നത്തിനു വിഘാതമാവുന്നതെന്നും മസ്ക് മുമ്പേ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം(എഫ് ഡി ഐ) സംബന്ധിച്ചു നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണു ടെസ്ലയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവ് തടയുന്നതെന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ വിശദീകരണം. ഇന്ത്യയിലെത്താൻ ഏറെ ആഗ്രഹമുണ്ട്; ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു’ എന്നും മസ്ക് മുമ്പേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

