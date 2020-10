പുതിയ ജീപ്പ് കോംപസിന്റെ പ്രദർശനം അടുത്ത മാസം, 2021 ആദ്യം വിപണിയിൽ

ജീപ്പിന്റെ മിഡ്സൈസ് എസ്‌യുവി കോംപസിന്റെ പുതിയ രൂപം അടുത്തമാസം ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ചൈനയിലാണ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ജീപ്പ് കോംപസിന്റെ പ്രദർശനം. കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷായി അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തന്നെ വാഹനം ഇന്ത്യൻ വിപണികളിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, യുകണക്റ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങി നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ കോംപസ് എത്തുക.

നിലവിലുള്ള കോംപസിന്റെ മുഖം മിനുക്കി കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷായാണ് പുതിയ ജീപ്പ് എത്തിയത്. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മുൻ ബംപറുകൾ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഹെ‍ഡ്‍ലാംപ് എന്നിവ 2021 കോംപസിലുണ്ട്. കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ഇന്റരീയറാണ് വാഹനത്തിന്. 2019 കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോയിൽ ജീപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റമാണ് പുതിയ കോംപസിൽ. വലിയ 8.4 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ (വകഭേദം അനുസരിച്ച് 7 ഇഞ്ചും 8.4 ഇഞ്ചും) ഓൺബോർഡ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ‌ഓവർ ദ് എയർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ഡേഷനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്.



അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിച്ച് ബിഎസ് 6 എൻജിനുകൾ തന്നെയാകും പുതിയ മോഡലിനും. കൂടാതെ ലെവൽ 2 ഓട്ടണമസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയും പുതിയ ജീപ്പിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് കോംപസിന്റെ നിർമാണ ഹബ് ആയ പുണെയിലെ രഞ്ജൻഗാവിലെ നിർമാണശാലയും പുതിയ കോംപസിനായി ഒരുങ്ങി എന്നാണ് വാർത്തകൾ. നേരത്തേ, കോംപസിന്റെ 7 സീറ്റർ വകഭേദം അടുത്തവർഷം വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 7 സീറ്ററിന്റെ പുറത്തിറക്കൽ കൂടുതൽ നീട്ടിവെച്ചാണ് പുതിയ കോംപസിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക വിവരം. Low-D എന്ന കോഡ്നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 7 സീറ്റർ കോംപസ് ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, ഫോഡ് എൻഡവർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുമായിട്ടാകും മത്സരിക്കുക.



English Summary: 2021 Jeep Compass Facelift to be Unveiled Next Month