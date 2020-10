ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് 8.35 മണിക്കൂർ, ശബ്ദത്തെ തോൽപ്പിച്ച സൂപ്പർ സോണിക് പൈലറ്റിന് വിട

സൂപ്പര്‍സോണിക് ബോംബര്‍ ജെറ്റ് വിമാനം ലോകറെക്കോർഡ് വേഗത്തില്‍ പറത്തിയ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന പൈലറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ സിഡ് കുബെക്ക് അന്തരിച്ചു. 1963ല്‍ ജപ്പാനിലെ ടോക്യോയില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലേക്ക് റെക്കോർഡ് വേഗത്തില്‍ ജെറ്റ് വിമാനം പറത്തിയാണ് കുബെക്ക് ശ്രദ്ധേയനായത്. മിയാമി കൗണ്ടിയിലെ ഫാമില്‍ വച്ച് 90–ാം വയസിലായിരുന്നു മരണം.

ടെക്‌സസിലെ എല്‍ കാംപോയിലാണ് കുബെക്ക് ജനിച്ചത്. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയില്‍ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് പൈലറ്റായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. 1962 ഓഗസ്തിലായിരുന്നു ജോ കോളുമായുള്ള വിവാഹം. 1970ല്‍ ഭാര്യാപിതാവ് ജിം കോളിന്റെ അഭ്യര്‍ഥനയെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബ ഫാം നോക്കി നടത്താനായി കുബെക്ക് പെറുവിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു. അഞ്ചു മക്കളാണ് കുബെക്ക് ജോ കോള്‍ ദമ്പതികള്‍ക്കുള്ളത്.

1963 ഒക്ടോബര്‍ 16ന് നടത്തിയ അതിവേഗ സൂപ്പര്‍ സോണിക് വിമാന യാത്രയാണ് കുബെക്കിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. ആ യാത്രയുടെ എയര്‍ കമാന്‍ഡറായിരുന്നു സിഡ്‌നെ കുബെക്ക്. ജോണ്‍ ബാരെറ്റ്(നാവിഗേറ്റര്‍) ജെറാര്‍ഡ് വില്യംസണ്‍(ഡിഫെന്‍സ് സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍) എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആ ചരിത്ര പറക്കല്‍. ഓപറേഷന്‍ ഗ്രീസ്ഡ് ലൈറ്റ്‌നിംഗ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ഈ ദൗത്യത്തില്‍ കുബെക്ക് അടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം ബി 58 സൂപ്പര്‍ സോണിക് വിമാന 8028 മൈല്‍(12919 കിലോമീറ്റര്‍) ദൂരം വെറും 8 മണിക്കൂര്‍ 35 മിനുറ്റിലാണ് മറികടന്നത്. മണിക്കൂറില്‍ 1509 കിലോമീറ്ററായിരുന്നു ഈ യാത്രയിലെ ജെറ്റിന്റെ ശരാശരി വേഗം.



അഞ്ചു ലോകറെക്കോർഡുകളാണ് ഈ യാത്രയില്‍ അമേരിക്കന്‍ സംഘം നേടിയത്. മൂന്ന് വേഗതയുടെ റെക്കോർഡുകളും നിര്‍ത്താതെ പറന്ന ഏറ്റവും വേഗതയുടെ റെക്കോർഡും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദൂരം പറന്ന സൂപ്പര്‍ സോണിക് വിമാനമെന്ന റെക്കോർഡുമെല്ലാം കുബെക്കും സംഘവും സ്വന്തമാക്കി. 58 വര്‍ഷമായിട്ടും ഈ റെക്കോർഡുകള്‍ക്ക് ഇന്നും അനക്കം തട്ടിയിട്ടില്ല. ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അമേരിക്കന്‍ ശക്തിപ്രകടനമായിരുന്നു ആ അതിവേഗയാത്ര.



പറക്കലിനിടെ അഞ്ചു തവണ വായുവില്‍ നിന്നും ഇന്ധനം നിറക്കാനായി ജെറ്റിന് വേഗത കുറക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും 1955ല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് കാന്‍ബെറ ജെറ്റ് സ്ഥാപിച്ച 17 മണിക്കൂര്‍ 42 മിനുറ്റിന്റെ റെക്കോഡിന്റെ പകുതിയിലേറെയാണ് അമേരിക്കന്‍ സംഘം ചെത്തിക്കളഞ്ഞത്. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയില്‍ പൈലറ്റായിരുന്ന കുബെക്കിനെ ആഗോളതലത്തില്‍ താരപദവിയിലേക്കുയര്‍ത്താന്‍ ഈ യാത്ര കാരണമായി. കുബെക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായിരുന്ന ജീവിതപങ്കാളി ജോ കോളും തുടര്‍ന്ന് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ടി.വി അഭിമുഖങ്ങളില്‍ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാവുകയും ചെയ്തു.



യാത്ര വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോണ്‍ എഫ് കെന്നഡി തന്നെ സംഘത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി. പല വിധത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ആ യാത്രയെ പിന്‍പറ്റി വന്നു. ചിക്കാകോ ട്രിബ്യൂണില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തകളിലൊന്ന് കുബെക്കും സംഘവും അതിവേഗ യാത്രക്കിടെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. പുകവലിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്ന കുബെക്ക് ടോക്യോക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുമ്പോള്‍ പൈലറ്റിന്റെ സീറ്റിലിരുന്ന് ഒരു പൈപ്പിന് തീ കൊടുത്തിരുന്നു. രണ്ടാമത് പുകയില നിറച്ച് പൈപ്പിന് തീ കൊടുത്തത് യാത്ര അവസാനിക്കാറായപ്പോഴാണത്രേ. ചുരുക്കത്തില്‍ രണ്ട് പൈപ്പുകള്‍ വലിക്കുന്നതിനിടയിലെ യാത്ര എന്നായിരുന്നു ഒരു പത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



'ജപ്പാനില്‍ നിന്നും ഒക്ടോബര്‍ 16ന് വൈകീട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഷെമ്യ ദ്വീപിനടുത്തുവെച്ച് അന്താരാഷ്ട സമയ രേഖ മറികടക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ 15ന് വൈകീട്ടായിരുന്നു സമയം. ഇന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ഇന്നലെയിലെത്തി. അലാസ്‌കയിലെ ആന്‍കറേജില്‍ 15ന് അര്‍ധരാത്രിയായിരുന്നു സമയം. തൂള്‍ വ്യോമതാവളത്തിനടുത്തുവെച്ച് ഒക്ടോബര്‍ 16ന് രണ്ടാമതും സൂര്യനുദിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങള്‍ സാക്ഷിയായി' എന്നായിരുന്നു പിന്നീടൊരു അഭിമുഖത്തില്‍ അവിസ്മരണീയമായ ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കുബെക്ക് പറഞ്ഞത്. സൂര്യന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തില്‍ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാല്‍ ഇതാണനുഭവമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്.



English Summary: Record Breaking Pilot Sid Kubesch passes away At the age of 90