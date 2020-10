ലോകത്തിലെ ആദ്യ പറക്കും കാർ റോഡിലിറങ്ങുന്നു, നിർമാണം ഗുജറാത്തിൽ: വില 2.52 കോടി

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പറക്കും കാര്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഡച്ച് കമ്പനിയായ PAL-V. ലിബര്‍ട്ടി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറക്കും കാറിന് യൂറോപ്പിലെ റോഡുകളില്‍ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പറക്കും കാര്‍ എന്ന സ്വപ്‌നം വൈകാതെ യൂറോപിലെ റോഡുകളില്‍ സത്യമാകുമെന്നാണ് PAL-V നല്‍കുന്ന ഉറപ്പ്.

ഔദ്യോഗികമായി ലൈസന്‍സ് പ്ലേറ്റ് സഹിതം യൂറോപ്പിലെ റോഡുകളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയാണ് ലിബര്‍ട്ടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ആരംഭിച്ച കര്‍ശനമായ ഡ്രൈവിങ് പരിശോധനകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വേഗത, ബ്രേക്ക്, ശബ്ദം, മലിനീകരണം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില്‍ ലിബര്‍ട്ടി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഈയൊരു ലക്ഷ്യത്തിനായി വര്‍ഷങ്ങളായി അധികൃതരുമായി ചേര്‍ന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വായുവിലും റോഡിലും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഡിസൈന്‍ ആയിരുന്നു പ്രധാന കടമ്പകളിലൊന്ന്' PAL-V സി.ടി.ഒ മൈക്ക് സ്‌റ്റെക്ലെന്‍ബര്‍ഗ് പറയുന്നു. നികുതിയില്ലാതെ തന്നെ 3,99,000 ഡോളറാണ്(ഏതാണ്ട് 2.52 കോടിരൂപ) പറക്കുംകാറിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില.



ഈ പറക്കുംകാറിന്റെ ആദ്യ മാതൃക 2012ല്‍ തന്നെ PAL-V വിജയകരമായി ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015 മുതല്‍ തന്നെ യൂറോപ്യന്‍ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ഏജന്‍സിയുടെ അനുമതിക്കായി ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ 2022ല്‍ മാത്രമേ പൂര്‍ത്തിയാകൂ എന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് പറക്കുംകാര്‍ നേരിട്ടെത്തുക. 150 മണിക്കൂര്‍ ഫ്‌ളൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് അടക്കം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ യൂറോപ്യന്‍ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ഏജന്‍സിയുടെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കൂ.



ഇരട്ട എൻജിനുള്ള PAL-V നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിമുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലാണ്. കരയില്‍ പരമാവധി മണിക്കൂറില്‍ 160 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗം. ഒമ്പത് സെക്കന്റില്‍ പൂജ്യത്തില്‍ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലേക്ക് റോഡില്‍ കുതിക്കാനാകും. മണിക്കൂറില്‍ പരമാവധി 180 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ പറക്കാനും ലിബര്‍ട്ടിക്ക് സാധിക്കും. ഒറ്റത്തവണ ഇന്ധനം നിറച്ചാല്‍ ലിബര്‍ട്ടി 500 കിലോമീറ്റര്‍ദൂരം വരെ പറക്കുമെന്നാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെറും 660 കിലോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ലിബര്‍ട്ടി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാറിന്റെ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവര്‍ ഹാന്‍സ് യോരെ പറഞ്ഞത്. അതിവേഗത്തിലാണ് ലിബര്‍ട്ടിക്കായുള്ള ബുക്കിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി അറിയിക്കുന്നു. പറക്കും കാര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരില്‍ 80ശതമാനത്തിനും പറക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സില്ല.

ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുവേണ്ടി PAL-V ഒരു ഡ്രൈവ് അക്കാദമിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാരുമായും ഡച്ച് കമ്പനിയായ PAL-V കരാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നും പറക്കുംകാറിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പല യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പറക്കും കാര്‍ പറന്നുയരുക ഗുജറാത്തിലെ പ്ലാന്റില്‍ നിന്നായിരിക്കും.



